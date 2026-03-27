УКРАИНА U21

В пятницу, 27 марта, состоится поединок 5 тура квалификации на молодежный чемпионат Европы 2027 года, в котором встретятся молодежные сборные Украины и Литвы. Матч пройдет в Кошице (Словакия) на поле стадиона «Кошицкая футбольная арена», начало – в 19:00.

Украина U-21

Сборная Украины находится на третьем месте в своей группе. Напомним, из групп выходят напрямую первые места, напрямую лучшая вторая команда и все остальные вторые, но они будут играть в плей-офф. Ситуация выглядит очень плохо, поскольку украинцы отстают от второго места на целых шесть очков. Но это молодежный футбол, здесь может произойти все, что угодно.

Такая плохая ситуация прежде всего из-за того, что в четырех предыдущих матчах была одержана только одна победа. Как раз литовцы уступили подопечным Мельгосы со счетом 0:4. А потом были потери очков – сначала 3:3 с венграми, а затем минимальные поражения от хорватов и турок.

Попытаться победить Литву «сине-желтые» без центрфорварда Матвея Пономаренко, отправившегося в национальную сборную и уже успевшего там феерически дебютировать, отличившись сразу же голом. Зато есть в составе его коллеги по амплуа Степанов и Пищур. Первый как раз забил в чемпионате Нидерландов, а второй одной ногой находится в «Жироне», но не может никак оформить переход официально.

Не сыграет также травмированный Михавко, но, похоже, о Пономаренко и Михавко команда U-21 должна понемногу забывать, ведь эти игроки становятся членами национальной сборной. Зато есть дебютанты – Редушко, Виливальд, Будко, имеющие неплохие шансы сыграть в старте.

Литва U-21

Литва же вообще является главным аутсайдером группы и с ней по максимуму набирают очки все, кроме Венгрии, умудрившейся сыграть вничью. Все остальные матчи литовцы проиграли, пропустив при этом 13 голов.

Вообще команда не может победить уже полтора года, последний раз получив викторию еще в конце 2024 года.

На первый взгляд, эта игра будет чистой формальностью и украинцы должны легко побеждать, однако все мы знаем, что именно в таких играх часто бывает неожиданный результат, ведь литовцам быть мальчиками для битья тоже не нравится и они сделают все от себя возможное, чтобы дать бой и набрать очки.

История встреч

В семи матчах между командами Украина выиграла пять раз, раз проиграла и раз сыграла вничью.

Ориентировочные составы

Украина U-21: Попович – Крупский, Виливальд, Захарченко, Корнийчук – Варфоломеев, Мельниченко – Кревсун, Пастух, Редушко – Степанов

Прогноз на противостояние

Должна быть уверена победа украинцев. Если не выигрывать у главного аутсйдера, то о каком Евро может идти речь?