Украина U-21 – Литва U-21 – 1:1. Опять разочарование. Видео голов и обзор

Молодежная сборная Украины U-21 сыграла вничью матч квалификации Евро-2027 U-21.

27 марта в 19.00 встречались сборные команды Украины U-21 и Литвы U-21.

Игра прошла в словацком городе Кошице на стадионе Kosice Football Arena.

Даниил Кревсун открыл счет для Украины U-21 на 61 минуте, однако соперники вскоре сравняли счет (1:1).

Турнирное положение: Турция (11 очков), Хорватия (10), Украина (5), Венгрия (3), Литва (2).

27 марта 2026 года. Кошице (Словакия)

Голы: Кревсун, 61 – Степонавичюс, 70

ГОЛ! 1:0. Даниил Кревсун, 61 мин

ГОЛ! 1:1. Фаустас Степонавичюс, 70 мин