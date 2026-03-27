  4. ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду и вернулся в Киев
27 марта 2026, 13:10 |
1125
1

ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду и вернулся в Киев

Футболист будет выступать за АФК «Титан»

27 марта 2026, 13:10 |
1125
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Хачериди выбрал новую команду и вернулся в Киев
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Хачериди

Бывший защитник сборной Украины Евгений Хачериди возвращается на футбольное поле. 38-летний защитник, покинувший «Черноморец» в январе 2026 года, теперь снова будет выступать в Лиге Киевской области.

АФК «Титан» (Киев), один из претендентов на медали чемпионата столичного региона, дозаявил Хачериди на весеннюю часть сезона.

На счету Хачериди титул чемпиона Киевской области сезона 2023/2024, а ранее он выступал в Лиге Киевской области за «Штурм» из Иванкова.

С 2008 по 2018 годы он защищал цвета киевского «Динамо».

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
LexХХX
Євген, повертайся в збірну, бо там зовсім schwach😟
