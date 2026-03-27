Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией

Все познается в сравнении. В сравнении с нынешним главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым предыдущий главный тренер сборной Украины Александр Петраков выглядит исполином. Его сборная, то есть Петракова, на равных бодалась в отборочной группе с тогдашним чемпионом мира – сборной Франции, тогда как сборная Реброва сборной Франции проиграла в одну калитку. Сборная Петракова тоже не попала на чемпионат мира 2022 года, но так, как играла тогда наша национальная команда, нынешней национальной команде и не снилось. Тогда были страсть, желание, эмоции, а сейчас есть лишь импотенция.

Я внимательно слушал Сергея Станиславовича и сразу после матча со Швецией, на флеш-интервью, и затем на послематчевой пресс-конференции. Я очень хотел услышать от Сергея Станиславовича, что вину за поражение он берет на себя.

Да, я все еще наивный, хоть и старше нынешнего тренера национальной сборной Украины. «Я не знаю, позорно это или нет… К сожалению, мы проиграли, это футбол… Всегда очень трудно раскрывать оборону с тремя центральными защитниками… К сожалению, мы не показали свой максимум… Даже первый мяч – это досадная ошибка… Сейчас у нас самая молодая команда в Европе… Я тоже расстроен, как и все»…

Вот такой контурный разбор игры от Реброва. Я старался, вслушивался, но так и не услышал главного, фундаментального, вожделенного – «Я виноват, именно я виноват в первую и последнюю очередь, я не оправдал надежд воюющей страны, поэтому я с чувством невыполненного долга ухожу в отставку».

Да хрен там. Журналисты трижды пытались выудить у Сергея Станиславовича слова об давно заслуженной отставке, но всякий раз он выскальзывал, словно вьюн из рук, талдыча одно и тоже: мол, предложения от УАФ о продлении соглашения не поступало, у меня через два месяца заканчивается контракт, нужно сыграть еще одну игру – 31 марта, против Албании, на этом же стадионе, в Валенсии.

Кстати, это только мне странно, почему именно в Валенсии наша национальная сборная принимала шведов? Что, нельзя было еще дальше заехать? В Исландию, например. Или в Ирландию. Или в Канаду на худой конец. Сейчас же везде есть украинская диаспора, посему поддержка Реброву и его питомцам была бы обеспечена.

Однако выбор места дислокации сборной Украины почему-то выпал на стадион «Леванте». Может, потому выпал, что от этого стадиона до домашней локации семьи Ребровых – рукой подать? Может, Сергей Станиславович в такой вот нехитрый способ перестраховался на всякий случай? Ну, чтобы не утруждать себя лишними километрами в пути, а сразу залечь на дно в домике с мавританским стилем. Оттуда Родину любить проще и удобнее.

И нынешний глава УАФ Родину любит в таком же алгоритме, как и нынешний главный тренер «сине-желтых». Да и ключевые игроки сборной – тоже. Страшно далеки они от народа, хоть и говорят на всех углах, что не страшно. Может, и в этой оторванности от настоящих реалий тоже нужно искать причину игровой импотентности?

Хотя, если разобраться объективно, без эмоций, то сборная под руководством нынешнего тренерского штаба всегда была именно такой: она могла обыграть оппонента равного или более слабого, но она никогда не могла обыграть оппонента более сильного. И ЧЕ-2024, и Лига наций, и вот эта игра против Швеции – яркое тому подтверждение.

Я лично ждал назначения именно этого тренера в сборную Украины, как когда-то ждал назначения в сборную Украины Валерия Лобановского, но в обоих случаях я оказался у разбитого корыта: дело обернулось пшиком.

Валерий Васильевич оказался Йожефом Йожефовичем на минималках, а Сергей Станиславович – Александром Васильевичем на минималках. Вопиющая, режущая глаза и душу посредственность – вот такой была главная команды страны при Реброве. Была, и есть такой. И будет, если этот тренер и дальше будет рулить в своем непуганом мавританском стиле.

Но, в то же время, я более чем уверен, что ответственность с Ребровым поровну должны разделить… нет, не в УАФ. С тех взятки гладки – что с гуся вода. Что, окромя корявых словесных обрубков возьмешь с нынешнего главы Дома Футбола? «Мы открыты, мы прозрачны, мы за диалог». А по факту эти «мы» - еще дальше от украинского футбола, чем нынешний тренерский штаб сборной.

Я подопечных Сергея Станиславовича имел ввиду. Ребров отчасти прав, говоря об досадных ошибках. Было бы хоть как-то понятно, если бы эти результативные ошибки допускал кто-то типа Бондаря, но от нашего лучшего центрбека, представляющего лучшую команду континента (это я о Забарном, если что), я подобного не ожидал.

Как и отмазок после игры я от Ильи тоже не ожидал. «Это футбол… Просто чего-то не хватило… Имеем то, что имеем… Будем двигаться дальше»… Да уж, достойный ученик Сергея Станиславовича. Жизнь и так удалась, зачем размениваться по пустякам.

Лишь Виталий Миколенко позволил себе рубить правду-матку, поблагодарив людей, которые «досмотрели это позорище». Единственный наш футболист, который публично признал, что ему стыдно…

Что же, очередной Мундиаль наша национальная команда будет смотреть по телевизору. И что-то мне подсказывает, что большинство из нашей национальной сборной будут смотреть по «ящику» ЧМ-2026 без малейших угрызений совести, ведь они «сделали все, что могли». В то время как воюющая страна еще долго будет корить себя, что не все отдала для победы этих увальней в мавританском стиле, невесть почему именующих себя «главной командой страны».