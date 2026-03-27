Решение было принято. В УАФ определили будущее Сергея Реброва

В Украинской ассоциации футбола приняли решение относительно будущего главного тренера сборной Украины Сергея Реброва после поражения от Швеции.

Как отмечает украинский футболист Игорь Бурбас, в УАФ не планируют продлевать контракт с тренером, который истекает летом, и займутся поиском нового наставника.

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Героем матча стал Виктор Дьокереш, который забил хет-трик. В составе украинской команды отличился Матвей Пономаренко.