Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение было принято. В УАФ определили будущее Сергея Реброва
Чемпионат мира
27 марта 2026, 23:22 |
862
2

Решение было принято. В УАФ определили будущее Сергея Реброва

С тренером не будут продлевать контракт

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

В Украинской ассоциации футбола приняли решение относительно будущего главного тренера сборной Украины Сергея Реброва после поражения от Швеции.

Как отмечает украинский футболист Игорь Бурбас, в УАФ не планируют продлевать контракт с тренером, который истекает летом, и займутся поиском нового наставника.

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Героем матча стал Виктор Дьокереш, который забил хет-трик. В составе украинской команды отличился Матвей Пономаренко.

По теме:
Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
romario1501
ОЛійник, ІБурбас-футболіст звучить круто
Ответить
0
Den Den
Бурбас - футболіст. Зрозуміло. Рівень журналістики!
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем