Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С шедевром Вирца: Германия и Швейцария выдали суперматч на семь голов
Международные товарищеские матчи
Швейцария
27.03.2026 21:45 – FT 3 : 4
Германия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Товарищеские матчи
27 марта 2026, 23:44 |
158
0

С шедевром Вирца: Германия и Швейцария выдали суперматч на семь голов

Команды встретились в товарищеском матче

27 марта 2026, 23:44 |
158
0
С шедевром Вирца: Германия и Швейцария выдали суперматч на семь голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Германии

В пятницу, 27 марта, в рамках товарищеского матча встретились сборные Швейцарии и Германии.

Поединок прошел в городе Базель на стадионе «Санкт-Якоб Парк».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первая 45-минутка завершилась результативной ничьей – 2:2. У швейцарцев забивали Ндойе и Эмболо, у немцев отличились Та и Гнабри.

Второй тайм стал звездным часом Флориана Вирца, который оформил дубль. Особенно впечатляющим получился первый гол – хавбек пробил с угла штрафной площади в дальнюю девятку ворот Кобеля. Монтеиро отыграл один мяч, но этого не хватило для того, чтобы лишить немцев победы.

Товарищеский матч

Швейцария – Германия – 3:4

Голы: Ндойе, 17, Эмболо, 41, Монтеиро, 79 – Та, 26, Гнабри, 45+2, Вирц, 61, 85

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

сборная Швейцарии по футболу сборная Германии по футболу Флориан Вирц Брель Эмболо Дан Ндойе Серж Гнабри Джонатан Та
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем