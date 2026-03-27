С шедевром Вирца: Германия и Швейцария выдали суперматч на семь голов

В пятницу, 27 марта, в рамках товарищеского матча встретились сборные Швейцарии и Германии.

Поединок прошел в городе Базель на стадионе «Санкт-Якоб Парк».

Первая 45-минутка завершилась результативной ничьей – 2:2. У швейцарцев забивали Ндойе и Эмболо, у немцев отличились Та и Гнабри.

Второй тайм стал звездным часом Флориана Вирца, который оформил дубль. Особенно впечатляющим получился первый гол – хавбек пробил с угла штрафной площади в дальнюю девятку ворот Кобеля. Монтеиро отыграл один мяч, но этого не хватило для того, чтобы лишить немцев победы.

Товарищеский матч

Швейцария – Германия – 3:4

Голы: Ндойе, 17, Эмболо, 41, Монтеиро, 79 – Та, 26, Гнабри, 45+2, Вирц, 61, 85

