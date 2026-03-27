Калинина одолела экс-35-ю ракетку и вышла в полуфинал WTA 125 в Дубровнике
Ангелина в двух сетах выиграла у Полоны Херцог в третьем раунде соревнований в Хорватии
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 127) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 125 в Дубровнике, Хорватия.
В третьем раунде украинка в двух сетах переиграла бывшую 35-ю ракетку мира Полоны Херцог (Словения, WTA 303) за 1 час и 38 минут.
WTA 125 Дубровник. Грунт, 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) [7] – Полона Херцог (Словения) [Q] – 7:6 (7:4), 6:2
Это было второе очное противостояние соперниц. Ангелина взяла реванш у Полоны за поражение в 2021 году на 60-тысячнике в Оэйраше.
Херцог провела два поединка за один день – 26 марта Полона начала поединок 1/8 финала против Тамары Корпач, но встречу пришлось перенести из-за дождя.
Помимо Херцог, Калинина в Дубровнике также одолела Лючию Бронцетти и Нурию Бранкаччо. Далее украинка встретится с Тамарой Зиданшек (Словения, WTA 130), которую обыграла 15 марта в финале соревнований в Анталье.
