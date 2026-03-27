Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Калинина одолела экс-35-ю ракетку и вышла в полуфинал WTA 125 в Дубровнике
27 марта 2026, 20:55 | Обновлено 27 марта 2026, 20:57
Калинина одолела экс-35-ю ракетку и вышла в полуфинал WTA 125 в Дубровнике

Ангелина в двух сетах выиграла у Полоны Херцог в третьем раунде соревнований в Хорватии

27 марта 2026, 20:55 | Обновлено 27 марта 2026, 20:57
Burak Gölge. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 127) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 125 в Дубровнике, Хорватия.

В третьем раунде украинка в двух сетах переиграла бывшую 35-ю ракетку мира Полоны Херцог (Словения, WTA 303) за 1 час и 38 минут.

WTA 125 Дубровник. Грунт, 1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина) [7] – Полона Херцог (Словения) [Q] – 7:6 (7:4), 6:2

Это было второе очное противостояние соперниц. Ангелина взяла реванш у Полоны за поражение в 2021 году на 60-тысячнике в Оэйраше.

Херцог провела два поединка за один день – 26 марта Полона начала поединок 1/8 финала против Тамары Корпач, но встречу пришлось перенести из-за дождя.

Помимо Херцог, Калинина в Дубровнике также одолела Лючию Бронцетти и Нурию Бранкаччо. Далее украинка встретится с Тамарой Зиданшек (Словения, WTA 130), которую обыграла 15 марта в финале соревнований в Анталье.

Даниил Агарков
andr62
Так тримати, Геля. Нехай кроки і маленькі, але сотня вже поряд))
C.Пеклов
Геля продовжує радувати,молодець!Успіху у наступному матчі!
Андрій Заліщук
Молодець!!! Після "футболу" наших збірних, ти як позитивний промінчик сьогонішнього дня!
