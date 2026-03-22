  4. ЛНЗ вернул себе лидерство, золото Дорощука на ЧМ, профи-дебют Хижняка
22 марта 2026, 09:40 | Обновлено 22 марта 2026, 09:46
ЛНЗ вернул себе лидерство, золото Дорощука на ЧМ, профи-дебют Хижняка

Главные новости за 21 марта на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Дорощук

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 21 марта.

1A. Выстраданное лидерство. ЛНЗ одержал волевую победу над Рухом
Третий успех Пономарева против бывшей команды в этом сезоне

1B. Переломили ход матча. Кривбасс победил Эпицентр в матче УПЛ
Команда ван Леувена одержала первую победу на своем стадионе в 2026 году

2A. Горькие ириски для пенсионеров. Эвертон вместе с Миколенко разгромил Челси
Ливерпульская команда переиграла лондонскую 3:0 в матче 31-го тура АПЛ

2B. ПСЖ с Забарным отгрузил Ницце четыре гола и вернул лидерство в Лиге 1
Поединок 27-го тура завершился со счетом 4:0, Илья отыграл весь матч

2C. Незаметные Ванат и Цыганков. Жирона не устояла на выезде в Ла Лиге
Осасуна вымучила победу над каталонской командой

3A. Нокаут в первом раунде. Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Украинский боксер победил колумбийца Вильмера Барона

3B. Полная доминация, нокаут на первой минуте. Лапин провел бой в Украине
Даниэль победил Кристапса Бульмейстерса из Латвии

4A. Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Шведка и француженка держали интригу до последнего

4B. Фотофиниш в персьюте: битва Перро и Легрейда за победу, Мандзын в топ-20
Имя победителя было определено благодаря миллиметрам

4C. Красивая борьба, тяжелая гонка для финки и неодолимый Стурла
О гонках преследования на 9-м этапе Кубка мира

5. Стародубцева проиграла шестой ракетке мира и покинула тысячник в Майами
Юлия в двух сетах уступила Анисимовой в 1/16 финала WTA 1000 в США

6A. Сияет в Марбелье. Онофрийчук взяла золото многоборья на Гран-при в Испании
Таисия выиграла этап в Испании и квалифицировалась в 4 финала

6B. ЮЧМ по фристайлу. Лыжная акробатика: Украина завоевала золото в команде
Вторая медаль для сборной Украины на юниорском чемпионате мира

7A. Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Украинский спортсмен в Польше покорил высоту 2,30 м

7B. ВИДЕО. Как Олег Дорощук взял 2.30 метра и стал чемпионом мира 2026
ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении проходит в польском Торуне

8A. ЧМ-2026. Дюплантис взял золото и установил рекорд чемпионатов мира
Шведский спортсмен в прыжках с шестом взял планку на высоте 6,25 м

8B. На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Симон Эхаммер из Швейцарии в семиборье набрал 6670 очков

9A. О'Салливан в сложнейшем матче обыграл китайца и вышел в финал World Open
У Ицзе оказал достойное сопротивление, но проиграл со счетом 5:6

9B. Драматичная концовка. Трамп сенсационно проиграл в полуфинале World Open
В финальном поединке встретятся Ронни О'Салливан и Тепчайя Ун-Нух

10A. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
Сине-желтые в конце марта проведут два поединка в испанской Валенсии

10B. Новый тренер может спасти Александрию, но и вылет из УПЛ будет ей полезным
Пройти через Первую лигу – не самый плохой вариант

Ничья МЮ, победа Свитолиной, золото Магучих и серебро Левченко на ЧМ
Шахтер с трудом прошел Лех, разгром от Динамо, жеребьевка полуфиналов Кубка
Феерия Барселоны, Баварии, Ливерпуля, ассист Зубкова, Чернигов в полуфинале
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
Singularis
Уже вижу игру  Bodø/Glimt - ЛНЗ.
