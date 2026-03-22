ЛНЗ вернул себе лидерство, золото Дорощука на ЧМ, профи-дебют Хижняка
Главные новости за 21 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 21 марта.
1A. Выстраданное лидерство. ЛНЗ одержал волевую победу над Рухом
Третий успех Пономарева против бывшей команды в этом сезоне
1B. Переломили ход матча. Кривбасс победил Эпицентр в матче УПЛ
Команда ван Леувена одержала первую победу на своем стадионе в 2026 году
2A. Горькие ириски для пенсионеров. Эвертон вместе с Миколенко разгромил Челси
Ливерпульская команда переиграла лондонскую 3:0 в матче 31-го тура АПЛ
2B. ПСЖ с Забарным отгрузил Ницце четыре гола и вернул лидерство в Лиге 1
Поединок 27-го тура завершился со счетом 4:0, Илья отыграл весь матч
2C. Незаметные Ванат и Цыганков. Жирона не устояла на выезде в Ла Лиге
Осасуна вымучила победу над каталонской командой
3A. Нокаут в первом раунде. Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Украинский боксер победил колумбийца Вильмера Барона
3B. Полная доминация, нокаут на первой минуте. Лапин провел бой в Украине
Даниэль победил Кристапса Бульмейстерса из Латвии
4A. Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Шведка и француженка держали интригу до последнего
4B. Фотофиниш в персьюте: битва Перро и Легрейда за победу, Мандзын в топ-20
Имя победителя было определено благодаря миллиметрам
4C. Красивая борьба, тяжелая гонка для финки и неодолимый Стурла
О гонках преследования на 9-м этапе Кубка мира
5. Стародубцева проиграла шестой ракетке мира и покинула тысячник в Майами
Юлия в двух сетах уступила Анисимовой в 1/16 финала WTA 1000 в США
6A. Сияет в Марбелье. Онофрийчук взяла золото многоборья на Гран-при в Испании
Таисия выиграла этап в Испании и квалифицировалась в 4 финала
6B. ЮЧМ по фристайлу. Лыжная акробатика: Украина завоевала золото в команде
Вторая медаль для сборной Украины на юниорском чемпионате мира
7A. Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Украинский спортсмен в Польше покорил высоту 2,30 м
7B. ВИДЕО. Как Олег Дорощук взял 2.30 метра и стал чемпионом мира 2026
ЧМ-2026 по легкой атлетике в помещении проходит в польском Торуне
8A. ЧМ-2026. Дюплантис взял золото и установил рекорд чемпионатов мира
Шведский спортсмен в прыжках с шестом взял планку на высоте 6,25 м
8B. На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
Симон Эхаммер из Швейцарии в семиборье набрал 6670 очков
9A. О'Салливан в сложнейшем матче обыграл китайца и вышел в финал World Open
У Ицзе оказал достойное сопротивление, но проиграл со счетом 5:6
9B. Драматичная концовка. Трамп сенсационно проиграл в полуфинале World Open
В финальном поединке встретятся Ронни О'Салливан и Тепчайя Ун-Нух
10A. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
Сине-желтые в конце марта проведут два поединка в испанской Валенсии
10B. Новый тренер может спасти Александрию, но и вылет из УПЛ будет ей полезным
Пройти через Первую лигу – не самый плохой вариант
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нападающий отказался от «Барселоны» и продолжит играть за «Баварию»
