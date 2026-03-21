Стародубцева проиграла шестой ракетке мира и покинула тысячник в Майами

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В третьем раунде украинка в двух сетах проиграла шестой ракетке мира Аманде Анисимовой (США) за 1 час и 25 минут.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/16 финала

Аманда Анисимова (США) [6] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:4, 6:2

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2025 году Юлия проиграла Аманде на старте соревнований WTA 125 в Париже.

Стародубцева в Майами стартовала с квалификации и на своем пути успела пройти Мэддисон Инглис, Мери Стояну, Еву Лис и Кристину Букшу.

Анисимова в 1/8 финала тысячника во Флориде поборется с 12-й сеяной Белиндой Бенчич (Швейцария, WTA 12), которая выбила Диану Шнайдер (WTA 20).

Украину в одиночном разряде Майами продолжат представлять Элина Свитолина и Марта Костюк, которые свои поединки 1/16 финала проведут 22 марта.

