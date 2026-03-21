Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стародубцева проиграла шестой ракетке мира и покинула тысячник в Майами
WTA
21 марта 2026, 22:34 | Обновлено 21 марта 2026, 23:25
Стародубцева проиграла шестой ракетке мира и покинула тысячник в Майами

Юлия в двух сетах уступила Анисимовой в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в США

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

В третьем раунде украинка в двух сетах проиграла шестой ракетке мира Аманде Анисимовой (США) за 1 час и 25 минут.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/16 финала

Аманда Анисимова (США) [6] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:4, 6:2

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2025 году Юлия проиграла Аманде на старте соревнований WTA 125 в Париже.

Стародубцева в Майами стартовала с квалификации и на своем пути успела пройти Мэддисон Инглис, Мери Стояну, Еву Лис и Кристину Букшу.

Анисимова в 1/8 финала тысячника во Флориде поборется с 12-й сеяной Белиндой Бенчич (Швейцария, WTA 12), которая выбила Диану Шнайдер (WTA 20).

Украину в одиночном разряде Майами продолжат представлять Элина Свитолина и Марта Костюк, которые свои поединки 1/16 финала проведут 22 марта.

Видеообзор матча

introvert
Анісімова шанси давала, особливо на подачі. Як мінімум у першому сеті. Стародубцева навіть якийсь час непогано грала за рахунок швидкості ударів суперниці, тобто на контратаках. Але майже кожного разу, коли треба було ризикнути і проатакувати самій (а ризикувати мусила, бо іншого шляху до перемоги немає) - помилялась. Це і визначило результат.
Роботи непочатий край.
C.Пеклов
Може тренер,якого я побачив вперше,допоможе Юлії розкрити її потенціал .
Sashamar
На виграш шансів не було, але трималася гідно. Може дійсно тренер з'явився?
З приємного: Гібсон відправила додому япономать (розправляє крила австралійка), в Бенчич зробила словацькі ковбаски із свинини. З неприємного представниця північних народів обіграла Бузкову.
Обсервер Влад
Подивився 2 сет. Там безпросвітний морок. Стародубцева настільки в'яла і неповоротка, що до половини не самих потужних м'ячів суперниці банально навіть не намагалася бігти, просто проводжаючи їх поглядом. Як вона дійшла до цього етапу такого турніру - загадка
