Стародубцева проиграла шестой ракетке мира и покинула тысячник в Майами
Юлия в двух сетах уступила Анисимовой в матче 1/16 финала турнира WTA 1000 в США
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.
В третьем раунде украинка в двух сетах проиграла шестой ракетке мира Аманде Анисимовой (США) за 1 час и 25 минут.
WTA 1000 Майами. Хард, 1/16 финала
Аманда Анисимова (США) [6] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:4, 6:2
Это было второе очное противостояние соперниц. В 2025 году Юлия проиграла Аманде на старте соревнований WTA 125 в Париже.
Стародубцева в Майами стартовала с квалификации и на своем пути успела пройти Мэддисон Инглис, Мери Стояну, Еву Лис и Кристину Букшу.
Анисимова в 1/8 финала тысячника во Флориде поборется с 12-й сеяной Белиндой Бенчич (Швейцария, WTA 12), которая выбила Диану Шнайдер (WTA 20).
Украину в одиночном разряде Майами продолжат представлять Элина Свитолина и Марта Костюк, которые свои поединки 1/16 финала проведут 22 марта.
Another day, another Grandstand W 👏— Miami Open (@MiamiOpen) March 21, 2026
Anisimova advances with a 6-4, 6-2 victory!#MiamiOpen pic.twitter.com/RpK2CaBMPG
Роботи непочатий край.
З приємного: Гібсон відправила додому япономать (розправляє крила австралійка), в Бенчич зробила словацькі ковбаски із свинини. З неприємного представниця північних народів обіграла Бузкову.