Переломили ход матча. Кривбасс победил Эпицентр
Команда Патрика Ван одержала первую победу на родном стадионе в 2026 году
Субботний игровой день 21-го тура УПЛ открывал матч между «Кривбассом» и «Эпицентром». Обеим командам важно победить, ведь для хозяев это была первая игра на родном стадионе в новом году, тогда как подопечные Сергея Нагорняка стремились одержать очередную победу.
Сравнивая последний матч, Патрик ван Леувен сделал одну замену в составе, выпустив Парако вместо Герберта. Нагорняк выполнил пять перестановок в стартовой одиннадцатке. Григоращука, дисквалифицированного Себерио, Кирюханцева, Ковальца и Супрягу поменяли Кош, Запорожец, Климец, Демченко и Сидун.
Уже в своей первой атаке Сидун отличился голом, но перед этим попал в офсайд. Вскоре Сифуэнтес проверил бдительность Кемкина. Прошло несколько минут, и Эпицентр уже открыл счет. Сидун после навеса Сифуэнтеса метко пробил головой в дальний угол без шансов для голкипера.
Потом за дело взялся «Кривбасс»: Мендоза смело брал на себя инициативу, правда, его удары оставляли желать лучшего. Однако вскоре фортуна улыбнулась хозяевам: Шевченко получил пас от Парако пробил по центру, заставив Билыка спасать, однако на добивании снаряд попал в штангу, и уже с третьей попытки молодой хавбек криворожцев все же забил.
Этот гол перевернул все с ног на голову, и вскоре «Кривбасс» забил второй мяч. Бар Лин выиграл борьбу у Запорожца и отдал на Парако, который в три касания переиграл соперника и точным ударом вывел хозяев вперед. «Эпицентр» мог о себе напомнить под занавес тайма, однако Сидун упустил прекрасный момент, пробив головой в сантиметрах от ворот.
Сразу после перерыва команда ван Леувена могла удваивать преимущество, но Парако не смог переиграть Билыка в ближнем бою. Неплохо также головой пробивал Виливальд, но его попытка пришлась выше ворот. Вскоре «Эпицентр» начал огрызаться, однако Кемкин парировал непростые удары Сифуэнтеса и Ковальца. Бар Лин у хозяев также не боялся играть эффектно и остро, но израильтянину не суждено было сегодня забить.
К концу игры команда Нагорняка имела возможность огорчить хозяев, но Сидун в первом моменте не смог переиграть Кемкина, а потом его забитый мяч был отменен из-за офсайда. На десерт «Эпицентр» мог рассчитывать на ничью, но мощный удар Мороза со штрафного не стал чем-то странным для кипера «Кривбасса».
В следующем туре «Кривбасс» 5 апреля сыграет против ЛНЗ. «Эпицентр» же 6 апреля на своем поле примет «Кудровку».
Украинская Премьер-лига. 21-й тур.
«Кривбасс» – «Эпицентр» – 2:1
Голы: Шевченко, 29, Парако, 39 – Сидун, 8
Предупреждения: Араухо, 27, Юрчец, 78 – Миронюк, 50, Мороз, 57, Кош, 81
«Кривбасс»: Кемкин – Дибанго, Джонс, Виливальд, Юрчец – Шевченко (Каменский, 75), Араухо, Задерака (Рохас, 86) – Мендоза (Мулик, 75), Парако, Лин
«Эпицентр»: Билык – Климец, Кош, Мороз, Лучкевич (Кристин, 90) – Запорожец (Липовуз, 46), Миронюк – Сифуэнтес (Супряга, 70), Демченко (Ковалец, 46), Рохас (Маткевич, 60) – Сидун
Арбитр: Олег Когут (Тернополь)
Стадион: «Горняк» (Кривой Рог)
Удары (в створ): 18 (10) – 14 (9)
Угловые: 2 – 8
Оффсайды: 0 – 4
