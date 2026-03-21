В субботу, 22 марта, состоится поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся криворожский «Кривбасс» и каменец-подольский «Эпицентр». Матч пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало – в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кривбасс

У «Кривбасса» пока нет той стабильности, которой отмечалась команда позапрошлого сезона. Тогда, напомним, криворожцы стали бронзовыми призерами УПЛ. В прошлом году уже началась перестройка команды, а в этом розыгрыше вообще сменился тренер и фактически мы увидели новый «Кривбасс». Правда, Патрик ван Леувен сумел удержать команду в рамках хороших результатов, не скатившись в борьбу за выживание и постоянно находясь в верхней части таблицы.

Осенью феерили в составе венесуэльцы Мендоза и Парако. Они остались в составе и весной, но все матчи не играли. То травмы препятствовали, то дисквалификации. Как следствие, в четырех матчах после возобновления чемпионата «Кривбасс» успел, кроме одной победы, дважды сыграть вничью и один раз проиграть. Проиграли заслуженно, «Полесье» явно сейчас сильнее, а вот против той же «Оболони» очки было терять необязательно.

Однако опять же в той игре не было Мендозы из-за травмы руки. При отсутствии Парако против «Полесья» тренер вообще решил играть без чистого форварда, однако эксперимент получился неудачным и против «Эпицентра» ожидаем привычную расстановку.

К поражению от «стаи» «горняки» имели семиматчевую беспроигрышную серию, но в данной игре имеют прекрасную возможность начать новую.

Эпицентр

«Эпицентр» в прошлом сезоне очень уверенно выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ. Однако так же выступать в элитном дивизионе, как в первенстве рангом ниже, не получилось. И нельзя сказать, что были проигрыши в одни ворота. Команда Нагорняка играла сама и давала играть другим, я выглядела довольно симпатично, однако постоянно чего-то не хватало, чтобы набирать очки. Особенно не везло в домашных матчах, на выезде очки понемногу набирались, а вот тернопольская арена, где принимал оппонентов «Эпицентр», стала вроде какой-то зачарованной для номинальных хозяев.

В конце концов появились слухи об отставке Сергея Нагорняка и, похоже, это стало катализатором. Клуб будто ожил и начал более или менее периодически набирать очки, иногда и благодаря победам. Однако далеко от зоны вылета или переходных матчей команде отойти не удавалось.

На данный момент каменец-подольский коллектив уже шесть матчей не играет вничью, по три раза выиграв и проиграв. Но в его игре есть проблески того, что, как минимум, прямого вылета команда избежит. В первую очередь, это удачные действия главного тренера, тонко чувствующего команду и корректирующей ее, во-вторых, отдельные игроки набрали неплохую форму. Речь в первую очередь идет о Владиславе Супряге. Списанный всеми форвард, похоже, ожил и является одним из лидеров коллектива. Смотреть, как благодаря ему «Эпицентр» громит крепкий «Колос» (4:0), было сплошным удовольствием. И выделяется Сифуэнтес, находящийся в большом пелетоне лучших бомбардиров чемпионата, пусть и забивает преимущественно с пенальти. Но это тоже нужно уметь, а Сифуэнтес, напомню, стал одним из лучших игроков УПЛ по оценкам нашего сайта.

Игра первого круга стала феерической. «Кривбасс» победил 5:4, но в определенный момент времени счет был 5:2. Однако «Эпицентр» побежал отыгрываться и неизвестно, что было бы, если бы игра длилась минут на 10 дольше.

История встреч

Эта игра стала первой и единственной пока в истории противостояний коллективов.

Ориентировочные составы

«Кривбасс»: Кемкин – Юрчец, Вилливальд, Джонс, Дибанго – Араухо, Шевченко – Лин, Задерака, Мендоза – Парако

«Эпицентр»: Билык – Лучкевич, Мороз, Нил, Кирюханцев – Запорожец, Миронюк – Рохас, Ковалец, Сифуэнтес – Супряга

Прогноз на противостояние

Обе команды играют и дают играть другим, поэтому просто спрогнозируем много голов в матче.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.23 для «Кривбасса» и 3.25 для «Эпицентра».