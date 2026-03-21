Кривбасс – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 21 марта, Кривбасс на домашнем стадионе сыграет против Эпицентра. Этот матч проходит в рамках 21 тура Украинской Премьер-лиги.

Уже на 8-й минуте подопечные Сергея Нагорняка открыли счет во встрече.Прекрасный розыгрыш стандарта, в которой Сифуэнтес подал на ближнюю, а Вадим Сидун ударом головой пробил в дальний угол.

На 29 минуте Кривбасс сравнял счет. Ярослав Шевченко переиграл Олега Билыка и восстановил равновесие в домашнем матче – Олег Билык имел шансы, но не спас. А уже на 39-й минуте подопечные Патрика ван Леувена вышли вперед. Бар Лин здорово поставил корпус в борьбе с Запорожцем и отпасовал на Карлос Парако, которому хватило трех прикосновений, чтобы разобраться с защитой и вратарем, и отправить снаряд в сетку.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает 6 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 20 сыгранных матчей. Эпицентр находится на 13 строчке с 20 баллами.

