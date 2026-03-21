  4. Кривбасс – Эпицентр. Видео голов и обзор матча (обновляется)
21 марта 2026, 13:54
Команды играют матч 21 тура УПЛ

ФК Кривбасс.

В субботу, 21 марта, Кривбасс на домашнем стадионе сыграет против Эпицентра. Этот матч проходит в рамках 21 тура Украинской Премьер-лиги.

Уже на 8-й минуте подопечные Сергея Нагорняка открыли счет во встрече.Прекрасный розыгрыш стандарта, в которой Сифуэнтес подал на ближнюю, а Вадим Сидун ударом головой пробил в дальний угол.

На 29 минуте Кривбасс сравнял счет. Ярослав Шевченко переиграл Олега Билыка и восстановил равновесие в домашнем матче – Олег Билык имел шансы, но не спас. А уже на 39-й минуте подопечные Патрика ван Леувена вышли вперед. Бар Лин здорово поставил корпус в борьбе с Запорожцем и отпасовал на Карлос Парако, которому хватило трех прикосновений, чтобы разобраться с защитой и вратарем, и отправить снаряд в сетку.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кривбасс занимает 6 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 20 сыгранных матчей. Эпицентр находится на 13 строчке с 20 баллами.

Гол, 1:1, Ярослав Шевченко

Гол, 0:1, Вадим Сидун

По теме:
ФОТО. Пляжный футбол? Состояние газона в матче между Кривбасса и Эпицентра
Динамо готовит новый контракт для опытного футболиста
Взяли реванш за Кубок. Феникс-Мариуполь в гостях победил ФК Чернигов
Олег Вахоцкий
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Футбол | 21 марта 2026, 11:34 2
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее
Гарри Кейн выбрал клуб, в котором видит своё будущее

Нападающий отказался от «Барселоны» и продолжит играть за «Баварию»

Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Другие виды | 20 марта 2026, 14:01 24
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении проходит в Польше

ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 21.03.2026, 09:57
ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
ФОТО. Сборная Украины начала сбор накануне матчей плей-офф отбора ЧМ
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
Футбол | 20.03.2026, 16:33
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Футбол | 20.03.2026, 20:32
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Популярные новости
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
Шахтер – Лех – 1:2. Везение, автогол, четвертьфинал ЛК. Видео голов и обзор
20.03.2026, 00:51 2
Футбол
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
Куртуа прокомментировал свою травму и вспомнил о Лунине
20.03.2026, 07:49 4
Футбол
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 21
Футбол
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
Фабрицио Романо сообщил обновленную информацию о Михаиле Мудрике
20.03.2026, 10:10 9
Футбол
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
20.03.2026, 09:14 3
Футбол
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
Динамо узнало соперника. Итоги жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины
19.03.2026, 11:10 43
Футбол
ВИДЕО. Игроки Металлиста 1925 реагируют на жеребьевку Кубка Украины
ВИДЕО. Игроки Металлиста 1925 реагируют на жеребьевку Кубка Украины
19.03.2026, 15:59
Футбол
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
Команда Усика выступила с официальным заявлением об Уайлдере
19.03.2026, 09:33
Бокс
