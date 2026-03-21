В субботу, 21 марта, состоится поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» встретится с «Эпицентром». Матч пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», игра начнется в 13:00.

Поединок первого круга между этими коллективами стал не только самым результативным в этом сезоне, а и настоящим украшением, где команды выдали голевую феерию, на двоих забив девять мячей. Для Эпицентра хоть этот матч и оказался проигрышным, но именно он стал для команды Сергея Нагорняка так называемым толчком, после которого новичок УПЛ начал набирать очки.

«Кривбасс», для которого уход Микитишина и Твердохлеба стал непростым испытанием продолжает набирать баллы, правда к победе над «Зарей», команда может еще отнести в свой актив ничьи с «Металлистом 1925» и «Оболонью», которые вряд ли могут быть приятными новостями к тому, что прямые конкуренты криворожцев продолжают брать максимум в своих играх.

Поэтому сейчас обе команды будут проверять на прочность нервы и хребты друг друга в очном противостоянии, в котором вряд ли найдется место компромиссам.

