Кривбасс
21.03.2026 13:00
Эпицентр
Украина. Премьер лига
21 марта 2026, 01:42 | Обновлено 21 марта 2026, 01:44
Следите за текстовой трансляцией поединка 21-го тура Украинской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua

В субботу, 21 марта, состоится поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Кривбасс» встретится с «Эпицентром». Матч пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», игра начнется в 13:00.

Поединок первого круга между этими коллективами стал не только самым результативным в этом сезоне, а и настоящим украшением, где команды выдали голевую феерию, на двоих забив девять мячей. Для Эпицентра хоть этот матч и оказался проигрышным, но именно он стал для команды Сергея Нагорняка так называемым толчком, после которого новичок УПЛ начал набирать очки.

«Кривбасс», для которого уход Микитишина и Твердохлеба стал непростым испытанием продолжает набирать баллы, правда к победе над «Зарей», команда может еще отнести в свой актив ничьи с «Металлистом 1925» и «Оболонью», которые вряд ли могут быть приятными новостями к тому, что прямые конкуренты криворожцев продолжают брать максимум в своих играх.

Поэтому сейчас обе команды будут проверять на прочность нервы и хребты друг друга в очном противостоянии, в котором вряд ли найдется место компромиссам.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Эпицентр», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.23 для «Кривбасса» и 3.25 для «Эпицентра». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Кривбасс
21 марта 2026 -
13:00
Эпицентр
Тотал больше 2.5 1.85 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

