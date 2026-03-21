Выстраданное лидерство. ЛНЗ одержал волевую победу над Рухом
Третий успех Пономарева против бывшей команды в этом сезоне
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 21-й тур.
«Рух» – ЛНЗ - 1:2
Голы: Роман, 45+2 – Г. Пасич, 64, Кравчук, 82
Предупреждения: Тутти, 22, Таллес, 42, Притула, 64, Кителла, 68, Игор, 89
«Рух»: Герета – Роман, Пидгурский, Товарницкий, Кителла – Таллес (Рейляну, 83), М. Бойко, Притула – Клайвер (Квас, 88), Тутти (Игор, 69), Диалло (Рунич, 69).
ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Дидык, Горин, Путря (Беннетт, 73) – Пастух (Кравчук, 58), Рябов, Танковский (Ноникашвили, 46) – Кузык, Авуду (Твердохлеб, 6), Микитишин (Г. Пасич, 58).
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).
Стадион: «Арена Львов» (Львов).
Удары (в створ) – 10(3): 9(5)
Угловые – 0:5
Оффсайды – 0:2
РУХ - ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 9°C
1 Динамо 21/21, 19-3
2 ЛНЗ 18/21, 15-4
3 Шахтар 17/21, 13-2
4 Полісся 15/21, 13-6
5 Металіст 1925 14/21, 9-2
6 Кривбас 12/21, 9-5
7 Епіцентр 9/21, 10-13
8 Зоря 8/21, 9-10
9 Оболонь 8/21, 3-8
10 Кудрівка 7/21, 7-8
11 Колос 7/21, 3-8
12 Верес 6/21, 5-11
13 Рух 6/21, 4-10
14 Карпати 5/21, 7-9
15 Олександрія 1/21, 1-14
16 Полтава 0/21, 3-20
Дублем в ворота ливерки огорчил таксиста👏👏