Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Выстраданное лидерство. ЛНЗ одержал волевую победу над Рухом
Премьер-лига
Рух Львов
21.03.2026 15:30 – FT 1 : 2
ЛНЗ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 марта 2026, 17:38 | Обновлено 21 марта 2026, 17:42
Выстраданное лидерство. ЛНЗ одержал волевую победу над Рухом

Третий успех Пономарева против бывшей команды в этом сезоне

13 Comments
ФК ЛНЗ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Рух» – ЛНЗ - 1:2

Голы: Роман, 45+2 – Г. Пасич, 64, Кравчук, 82

Предупреждения: Тутти, 22, Таллес, 42, Притула, 64, Кителла, 68, Игор, 89

«Рух»: Герета – Роман, Пидгурский, Товарницкий, Кителла – Таллес (Рейляну, 83), М. Бойко, Притула – Клайвер (Квас, 88), Тутти (Игор, 69), Диалло (Рунич, 69).

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Дидык, Горин, Путря (Беннетт, 73) – Пастух (Кравчук, 58), Рябов, Танковский (Ноникашвили, 46) – Кузык, Авуду (Твердохлеб, 6), Микитишин (Г. Пасич, 58).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ) – 10(3): 9(5)
Угловые – 0:5
Оффсайды – 0:2

РУХ - ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

По теме:
Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы Рух - ЛНЗ отчеты
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(58)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Шевченко
Идут за чемпионством👍
Ответить
+2
Diesel
ЛНЗ потроху видихаеться. побачим на скільки ще вистачить 
Ответить
+2
Igor 🇺🇦 Київ
"Вистраждана була у матчі 1925 та Лехом" Хоч би раз ви написали щось схоже про фк шахрай, те що написали про перемому ЛНЗ, але ж ні, бубочки недоторкані, не дай бог хазяїн побаче криве слово про іржавих.
Ответить
+2
SeaBreeze
Динамо - лідер УПЛ за очками, набраними в останніх 7 зіграних матчах.
1 Динамо 21/21, 19-3
2 ЛНЗ 18/21, 15-4
3 Шахтар 17/21, 13-2
4 Полісся 15/21, 13-6
5 Металіст 1925 14/21, 9-2
6 Кривбас 12/21, 9-5
7 Епіцентр 9/21, 10-13
8 Зоря 8/21, 9-10
'
9 Оболонь 8/21, 3-8
10 Кудрівка 7/21, 7-8
11 Колос 7/21, 3-8
12 Верес 6/21, 5-11
13 Рух 6/21, 4-10
14 Карпати 5/21, 7-9
15 Олександрія 1/21, 1-14
16 Полтава 0/21, 3-20
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
Airwolf77
ЛНЗ временно, но первые. Теперь шлактерцам придется сливаться с ЛК, чтобы 1 место не просрать.))
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Grig1
А типу кроти легко виграють .ніякі
Ответить
0
Singularis
Опять Рух потерял своё очко и будет помирать на поле против Шахтёра
Ответить
-1
AN448
Дэнни Уэлбек уже сделал мой вечер в Харькове праздничным👏👏
Дублем в ворота ливерки огорчил таксиста👏👏
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем