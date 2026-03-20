В субботу, 21 марта, во Львове состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Рух» и ЛНЗ. Команды преследуют кардинально противоположные задачи в текущем чемпионате. Игра начнется в 15:30.

Рух

Львовская команда завершила прошлый год четырехматчевой победной серией, и, казалось, ситуация в контексте борьбы за место в УПЛ у «желто-черных» улучшилась. Но после зимнего перерыва «руховцы» проиграли четыре встречи, не забив в них ни одного гола. Таким образом, перспективы «Руха» в нынешнем первенстве выглядят не лучшим образом. Львовяне идут в зоне переходных матчей, а впереди их ждут непростые дуэли с ЛНЗ и «Шахтером».

Конечно, одной из главных причин неуверенной игры является ограниченный кадровый потенциал команды. «У нас начинается все от обороны, там нужно поработать, нужно, чтобы вернулись игроки линии обороны. Потому что мы ставим детей, которые должны подавать мячи, а они у нас играют в составе УПЛ», - сказал главный тренер львовян Иван Федык.

Существенно повлиял на атакующий потенциал «желто-черных» переход в «Карпаты» лучшего бомбардира «Руха» Бабукара Фаала. Заменить гамбийца должен перешедший в обратном направлении Игор Невес, но пока он не отправлял мячи в ворота соперников львовской команды. В прошлом туре львовяне встречались с одним из конкурентов по борьбе за выживание в элите «Эпицентром» и проиграли со счетом 0:2. В том матче за «Рух» дебютировал арендованный у «Динамо» сенегалец Самба Диалло. В лазарете команды находятся защитники Слюсарь и Киричок, а также полузащитник Копына.

ЛНЗ

«Фиолетовые», которые на зимний перерыв сенсационно ушли лидерами турнирной таблицы УПЛ, продолжают бороться за медали чемпионата. Команда уверенно набирает очки, но все же, с ней случилась неприятная история. Речь идет о поражении одному из конкурентов «Полесью» ы вылет из Кубка Украины после проигранной серии пенальти «Буковине».

Но в целом черкасчане идут по чемпионату уверенно, демонстрируя сверхнадежную игру в обороне. В предыдущих 12 матчах УПЛ ЛНЗ только дважды покидал поле с пропущенными голами. Кроме того, «фиолетовые» пропустили наименьшее количество голов в лиге. А голевая серия черкасской команды длится уже девять матчей, что является клубным рекордом. После перехода в «Шахтер» нигерийского голеадора Проспера Оба лидером атак ЛНЗ стал ганец Марк Ассинор, который забил четыре гола после возобновления чемпионата. Пока не забивал за черкасчан экс-полузащитник «Кривбасса» Твердохлеб, который записал в свой актив семь результативных ударов в составе криворожцев до перехода.

В прошлом туре ЛНЗ хладнокровно разобрался с одним из аутсайдеров УПЛ «Александрией» – 2:0. Из-за повреждения поле уже в первом тайме покинул защитник Роман Дидык, но, к счастью, эта травма не оказалась серьезной. Интересно, что пятеро игроков ЛНЗ ранее выступали в составе «Руха». Это упомянутый Дидык, а также Пастух, Рябов, Горин и Ледвий. В поединке с львовянами своей команде не поможет дисквалифицированный Муравский, а Яшари продолжает залечивать травму.

Статистика встреч

Ранее соперники провели шесть очных дуэлей и еще ни разу не играли вничью. 5 побед на счету ЛНЗ, в одном матче львовяне обыграли «фиолетовых». Интересно, что обе команды имеют затяжные безничейные серии: «Рух» не завершал матчи вничью на протяжении 10 игр, а ЛНЗ – 13. В первом круге команда Виталия Пономарева обыграла «желто-черных» со счетом 1:0 благодаря голу Проспера Оба.

Прогноз на противостояния

Букмекеры вполне ожидаемо определили фаворитом будущего матча черкасскую команду. Скажем откровенно, найти какие-то козыри в пользу «Руха» довольно сложно. Возможно, таким козырем станет домашнее поле. ЛНЗ часто для победы хватает одного забитого гола, но рискнем предположить, что «фиолетовые» одержат более уверенную викторию. Ставим на фору черкасской команды -1.5.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Герета, Роман, Пидгурский, Товарницкий, Кителла, Притула, Бойко, Таллес, Диалло, Невес, Клайвер.

ЛНЗ: Паламарчук, Драмбаев, Горин, Дайко, Путря, Рябов, Пастух, Ноникашвили, Кузык, Ассинор, Авуду.

Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 8.66 для «Руха» и 1.41 для ЛНЗ.