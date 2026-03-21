Львовский «Рух» и черкасский ЛНЗ встретились в субботу, 21 марта, в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Подопечные Виталия Пономарева одолели соперника, забив дважды во второй половине игры – 2:1. На гол Романа в первом тайме черкасский клуб ответил ударами Пасича и Кравчука.

Местом проведения поединка стал стадион «Арена-Львов». Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

ЛНЗ набрал 47 баллов и вышел на первое место в турнирной таблице, однако донецкий «Шахтер» имеет одну игру в запасе. «Рух» остался на 14-й позиции, в активе подопечных Ивана Федыка – 19 очков.

Украинская Премьер-лига, 21-й тур. 21 марта

Рух – ЛНЗ – 1:2

Голы: Роман, 45+2 – Пасич, 63, Кравчук, 82

