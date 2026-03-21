Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – ЛНЗ – 1:2. Волевая победа во Львове. Видео голов и обзор матча
Премьер-лига
Рух Львов
21.03.2026 15:30 – FT 1 : 2
ЛНЗ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
21 марта 2026, 17:41 |
Львовский «Рух» и черкасский ЛНЗ встретились в субботу, 21 марта, в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Подопечные Виталия Пономарева одолели соперника, забив дважды во второй половине игры – 2:1. На гол Романа в первом тайме черкасский клуб ответил ударами Пасича и Кравчука.

Местом проведения поединка стал стадион «Арена-Львов». Стартовый свисток главного арбитра прозвучал в 15:30 по киевскому времени.

ЛНЗ набрал 47 баллов и вышел на первое место в турнирной таблице, однако донецкий «Шахтер» имеет одну игру в запасе. «Рух» остался на 14-й позиции, в активе подопечных Ивана Федыка – 19 очков.

Украинская Премьер-лига, 21-й тур. 21 марта

Рух ЛНЗ 1:2

Голы: Роман, 45+2 – Пасич, 63, Кравчук, 82

Видеообзор матча: (ожидается)

ГОЛ, 1:0! Роман, 45+2

ГОЛ, 1:1! Пасич, 63

ГОЛ, 1:2! Кравчук, 82

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Кравчук (ЛНЗ), асcист Егор Твердохлиб.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Пасич (ЛНЗ), асcист Егор Твердохлиб.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Роман (Рух Львов), асcист Самба Диалло.
По теме:
Федик объяснил поражение Руха от ЛНЗ, раскритиковав арбитра матча
Украина U20 стала первым финалистом чемпионата Украины по волейболу
Выстраданное лидерство. ЛНЗ одержал волевую победу над Рухом
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы Рух - ЛНЗ видео голов и обзор Виталий Роман
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рух – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 21 марта 2026, 11:15 6
Рух – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Львовяне в этом году голов не забивали

Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Теннис | 21 марта 2026, 02:59 5
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Свитолина разобрала юную австралийку и вышла в 1/16 финала турнира в Майами

Элина во втором раунде тысячника во Флориде переиграла Эмерсон Джонс в двух сетах

Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Бокс | 21.03.2026, 09:26
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
Биатлон | 20.03.2026, 18:36
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
Украл глобус. Легрейд выиграл последний спринт сезона, Мандзын – в топ-20
Гвардиола отреагировал на резонансное решение о победителе КАН
Футбол | 21.03.2026, 16:49
Гвардиола отреагировал на резонансное решение о победителе КАН
Гвардиола отреагировал на резонансное решение о победителе КАН
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
Йожеф САБО: «Его забрали в армию, а потом он попал в плен»
20.03.2026, 05:02
Футбол
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Определены пары 1/4 финала Лиги конференций
20.03.2026, 06:23 34
Футбол
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
20.03.2026, 11:52 15
Борьба
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
Ман Сити выбрал нового тренера после фиаско Гвардиолы в матче с Реалом
20.03.2026, 09:14 3
Футбол
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 24
Футбол
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
20.03.2026, 08:55 6
Футбол
Громкая сенсация. Свентек вылетела из супертурнира в Майами в 1/32 финала
Громкая сенсация. Свентек вылетела из супертурнира в Майами в 1/32 финала
20.03.2026, 02:23 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем