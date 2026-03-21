Коуч ЛНЗ: «Это катастрофа. В перерыве нужно было менять половину команды»

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после победы над Рухом (2:1) в 21 туре Украинской Премьер-лиги.

– Конечно, приятно, что победили, но то, как мы играли 1-й тайм – это катастрофа. Я в перерыве… Не нужно было разбирать какие-то тактические моменты, еще какие-то моменты – в первую очередь нужно было разбирать, как вышла команда на поле, некоторые футболисты.

Я их предупреждал: конечно, у «Руха» молодые футболисты, они, возможно, неопытны, но то, что они будут играть с энтузиазмом, с полной самоотдачей – это 100 процентов. Поэтому нельзя было недооценивать – любую команду нельзя, и «Рух» в том числе.

Этот 1-й тайм, который мы сыграли – это наш худший тайм в чемпионате, и мы будем делать выводы, несмотря на то, что мы победили сегодня, потому что если мы хотим претендовать на какие-то высокие места в чемпионате Украины, мы не должны так относиться к игре.

– Замена Танковского в перерыве – это связано с его повреждением или, возможно, с моментом, где пропустили гол?

– После перерыва, если бы так можно было, можно было бы поменять всех 10 человек, потому что настолько мы плохо играли 1-й тайм. Мы хотели как-то повлиять на игру, потому что нужно было что-то менять.

Мы перешли на тактику 4-3-3, сменили некоторых игроков. Но я бы не хотел говорить, что только одна замена требовалась в перерыве – в перерыве нужно было менять больше половины команды.

– Пропущенный гол: Роман однажды оказался сам, и никого не было. Как это произошло?

– То, что я только что говорил: на игру должны выходить сконцентрированные. Если ты выходишь на игру не сконцентрированный и думаешь, что после 15-й или 20-й минуты начнешь играть с полной концентрацией, с полной самоотдачей – футболисты очень ошибаются, потому что потом трудно себя перенастроить.

Надо с первой минуты выходить, с любым соперником играть на максимуме своих возможностей, – сказал Пономарев.