ПСЖ с Забарным отгрузил Ницце четыре гола и вернул лидерство в Лиге 1

21 матча ПСЖ на выезде разгромил Ниццу в матче 27-го тура Лиги 1 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Альянц Ривьера, завершилась со счетом 4:0 в пользу столичной команды.

Голами в составе парижан отличились Нуну Мендеш (пенальти), Дезире Дуэ, Дро Фернандес и Варрен Заир-Эмери.

Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе и провел весь поединок.

Ницца с 61-й минуты играли вменьшинстве после прямой красной карточки для Юссуфа Ндайшими.

ПСЖ вернул лидерство в таблице чемпионата Франции – у подопечных Луиса Энрике 60 очков и одна игра в запасе. У ближайшего преследователя – Ланса – 59 баллов.

Топ-7 Лиги 1: ПСЖ (60), Ланс (59), Марсель (49), Лион (47), Лилль (44), Монако (43), Ренн (43).

Ницца с 27 пунктами располагается на 15-й позиции.

Лига 1 2025/26. 27-й тур, 21 марта

Ницца – ПСЖ – 0:4

Голы: Мендеш, 42 (пен.), Дуэ, 49, Дро Фернандес, 81, Заир-Эмери, 85

Ницца: Йеванн Диуф, Жонатан Клаус, Мелвин Бар, Юссуф Ндайшими, Антуан Менди, Данте (Али Абди, 71), Джума Ба, Хишем Будауи, Морган Сансон, Элье Ваи (Кевин Карлос, 72), Софьян Диоп (Каил Будаш, 65)

ПСЖ: Матвей Сафонов, Илья Забарный, Лукас-Франсуа Эрнандес, Вильям Пачо, Нуно Мендеш (Дро Фернандес, 76), Дезире Дуэ (Гонсалу Рамуш, 76), Сенни Маюлу (Лукас Беральдо, 43), Варрен Заир-Эмри, Ли Кан Ин (Усман Дембеле, 64), Витор Феррейра, Хвича Кварацхелия (Ибрагим Мбайе, 76)

Предупреждения: Сенни Маюлу (16)

Удаления: Юссуф Ндайшими (61)