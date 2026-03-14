14 марта 2026, 09:30 | Обновлено 14 марта 2026, 09:36
Успех Динамо, неудача Свитолиной в полуфинале, гимнаст сменил гражданство

Главные новости за 13 марта на Sport.ua

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 13 марта.

1A. Волевaя победа. Динамо в непростом матче обыграло Оболонь
В киевском дерби сильнейшей оказалась команда Костюка

1B. Наконец-то дождались. Карпаты разгромили Полтаву в матче УПЛ
Львы одержали первую победу под руководством Франа Фернандеса

2. ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал долгосрочный контракт с капитаном
Новое соглашение Риса Джеймса будет действовать до лета 2032 года

3. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с опытным украинцем
Евгений Смирный покинул расположение горожан

4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский гимнаст сменил спортивное гражданство на немецкое
Радомир Стельмах будет выступать за сборную Германии

5A. Состоялась первая спринт-квалификация сезона Формулы-1
Расселл и Мерседес не оставляют никому шансов

5B. Битва Феррари, провал Ферстаппена и сейфти-кар. Спринт в Китае
Первый спринт сезона оказался насыщенным событиями

6A. Победа Симон и провал украинок. Женский спринт этапа КМ в Отепяя
Лишь Кристина Дмитренко отобралась в гонку преследования

6B. Кубок мира по биатлону в Отепяя. Как прошел женский спринт
Итоги второй гонки 8-го этапа Кубка мира

7A. Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
Матч за выход в финал хардового турнира серии WTA 1000 завершился в двух сетах

7B. Калинина одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Анталье
Украинская теннисистка переиграла Алину Чараеву в двух сетах

8A. Пара-биатлон. Тарас Радь завоевал серебро Паралимпиады в спринт-персьюте
Украинский параспортсмен проиграл победителю 21,5 сек

8B. Двойной подиум. Украинки Буй и Кононова завоевали медали Паралимпиады
В пара-биатлоне представительницы Украины взяли серебро и бронзу

8C. Проиграл всего 0.2 сек. Биатлонист Вовчинский завоевал серебро Паралимпиды
Украинец на последних метрах дистанции не удержал преимущество над китайцем

8D. Казик, Ковалевский – на подиуме. Украинцы взяли еще две медали Паралимпиады
Биатлонная программа на Паралимпиаде-2026 завершена

9. Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место
Сине-желтые имеют в активе 16 наград: 3 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых

10. Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Горняки в первом матче 1/8 финала Лиги конференций переиграли польский Лех

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
