Успех Динамо, неудача Свитолиной в полуфинале, гимнаст сменил гражданство

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 13 марта.

1A. Волевaя победа. Динамо в непростом матче обыграло Оболонь

В киевском дерби сильнейшей оказалась команда Костюка

1B. Наконец-то дождались. Карпаты разгромили Полтаву в матче УПЛ

Львы одержали первую победу под руководством Франа Фернандеса

2. ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал долгосрочный контракт с капитаном

Новое соглашение Риса Джеймса будет действовать до лета 2032 года

3. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с опытным украинцем

Евгений Смирный покинул расположение горожан

4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский гимнаст сменил спортивное гражданство на немецкое

Радомир Стельмах будет выступать за сборную Германии

5A. Состоялась первая спринт-квалификация сезона Формулы-1

Расселл и Мерседес не оставляют никому шансов

5B. Битва Феррари, провал Ферстаппена и сейфти-кар. Спринт в Китае

Первый спринт сезона оказался насыщенным событиями

6A. Победа Симон и провал украинок. Женский спринт этапа КМ в Отепяя

Лишь Кристина Дмитренко отобралась в гонку преследования

6B. Кубок мира по биатлону в Отепяя. Как прошел женский спринт

Итоги второй гонки 8-го этапа Кубка мира

7A. Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс

Матч за выход в финал хардового турнира серии WTA 1000 завершился в двух сетах

7B. Калинина одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Анталье

Украинская теннисистка переиграла Алину Чараеву в двух сетах

8A. Пара-биатлон. Тарас Радь завоевал серебро Паралимпиады в спринт-персьюте

Украинский параспортсмен проиграл победителю 21,5 сек

8B. Двойной подиум. Украинки Буй и Кононова завоевали медали Паралимпиады

В пара-биатлоне представительницы Украины взяли серебро и бронзу

8C. Проиграл всего 0.2 сек. Биатлонист Вовчинский завоевал серебро Паралимпиды

Украинец на последних метрах дистанции не удержал преимущество над китайцем

8D. Казик, Ковалевский – на подиуме. Украинцы взяли еще две медали Паралимпиады

Биатлонная программа на Паралимпиаде-2026 завершена

9. Плюс 6 наград. Медальный зачет Паралимпиады: Украина занимает 7-е место

Сине-желтые имеют в активе 16 наград: 3 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых

10. Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам

Горняки в первом матче 1/8 финала Лиги конференций переиграли польский Лех