ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал долгосрочный контракт с капитаном

Лондонский «Челси» официально объявил о продлении контракта с английским правым защитником Рисом Джеймсом.

Отмечается, что новый договор между 26-летним футболистом и «синими» будет действовать до лета 2032 года.

Рис Джеймс является воспитанником и капитаном «Челси». На его счету уже 225 матчей за клуб.

«Я на седьмом небе от счастья от продления контракта. Челси значит для меня очень много. Я всегда говорил, что хочу провести здесь свои лучшие годы. И я искренне верю, что у нас есть все необходимое, чтобы развивать наши прошлые достижения. Я с нетерпением жду продолжения работы с этим руководством, спортивными директорами, тренером и всем персоналом. Надеюсь, что мы вместе поднимем еще много трофеев в ближайшие годы», – сказал Джеймс после подписания нового соглашения.

В сезоне 2025/26 Рис Джеймс провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется Тарасом Михавко.