Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал долгосрочный контракт с капитаном
Англия
13 марта 2026, 14:15 |
299
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал долгосрочный контракт с капитаном

Новое соглашение Риса Джеймса будет действовать до лета 2032 года

13 марта 2026, 14:15 |
299
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал долгосрочный контракт с капитаном
ФК Челси. Рис Джеймс

Лондонский «Челси» официально объявил о продлении контракта с английским правым защитником Рисом Джеймсом.

Отмечается, что новый договор между 26-летним футболистом и «синими» будет действовать до лета 2032 года.

Рис Джеймс является воспитанником и капитаном «Челси». На его счету уже 225 матчей за клуб.

«Я на седьмом небе от счастья от продления контракта. Челси значит для меня очень много. Я всегда говорил, что хочу провести здесь свои лучшие годы. И я искренне верю, что у нас есть все необходимое, чтобы развивать наши прошлые достижения. Я с нетерпением жду продолжения работы с этим руководством, спортивными директорами, тренером и всем персоналом. Надеюсь, что мы вместе поднимем еще много трофеев в ближайшие годы», – сказал Джеймс после подписания нового соглашения.

В сезоне 2025/26 Рис Джеймс провел 35 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется Тарасом Михавко.

По теме:
Брентфорд обратился к Ярмолюку после матча Кубка Англии с Вест Хэмом
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА открыл дисциплинарное дело после матча ПСЖ – Челси
Звезде Челси грозит суровое наказание от УЕФА
Рис Джеймс Челси продление контракта Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич нашел тренера для Карпат: «Я не знаю, кто там сможет работать»
Футбол | 13 марта 2026, 13:49 0
Маркевич нашел тренера для Карпат: «Я не знаю, кто там сможет работать»
Маркевич нашел тренера для Карпат: «Я не знаю, кто там сможет работать»

Специалист подколол руководство львовских Карпат

Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футбол | 13 марта 2026, 09:30 2
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб

Самба Диалло перешел в «Рух»

Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 13.03.2026, 03:42
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Футбол | 13.03.2026, 07:40
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Оболонь
Футбол | 13.03.2026, 12:35
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Оболонь
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Оболонь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
У Кварацхелии возникли проблемы, из-за которых он может уйти из ПСЖ
12.03.2026, 07:39 8
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Команда не будет существовать без лидеров»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Команда не будет существовать без лидеров»
11.03.2026, 08:51 9
Футбол
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
Свитолина разгромила чешку и досрочно вышла в четвертьфинал Индиан-Уэллс
12.03.2026, 00:55 19
Теннис
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 16
Футбол
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
Динамо ведет переговоры о трансфере талантливого украинца
11.03.2026, 08:27 6
Футбол
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем