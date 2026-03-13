Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам

13 марта 2026, 20:23 | Обновлено 13 марта 2026, 20:36
Горняки в первом матче 1/8 финала Лиги конференций переиграли польский Лех

Getty Images/Global Images Ukraine

В Лиге чемпионов, Лиги Европы и Лиге конференций состоялись первые матчи 1/8 финала.

​Продолжается сезон еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Донецкий Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги конференций в Познани переиграл польский клуб Лех (3:1) с голом-шедевром бисиклетой от Изаки.

Эта победа принесла Украине 0.500 балла (2 очка за победу, деленные на 4 стартовавших клуба).

Победитель пары Лех / Шахтер в 1/4 финала сыграет с победителем пары АЗ Алкмаар / Спарта Прага (2:1 в первой игре).

Украина за сезон набрала 7.312 балла, это рекорд за последние 8 лет!

Больше этого показателя Украина в последний раз набрала в сезоне 2017/18 (8.000 балла).

В текущем односезонном рейтинге 2025/26 Украина занимает 17-ю позицию.

В 5-летнем рейтинге Украина (24.912) занимает 25-е место.

Выше: 22. Венгрия (27.187), 23. Сербия (25.750). 24 Румыния (25.250). Ниже: 26. Словения (23.968).

У Венгрии за неделю добавилось также +0.500 балла, поскольку Ференцварош в Лиге Европы переиграл португальскую Брагу (2:0). Сербия и Румыния ранее потеряли всех представителей в евросезоне, и Украина может их перегнать. У Словении клуб Целе дома уступил команде АЕК Афины (0:4) и близок к вылету из Лиги конференций.

Если Украине удастся подняться на 23-е место, то (при условии сохранения дисквалификации для рф) победитель УПЛ 2026/27 будет в евросезоне 2027/28 гарантированно начинать отбор с Q2 ЛЧ, а не с Q1. Чтобы Украина опередила Сербию и Румынию, Шахтеру нужно одержать еще две победы. Хватает и сценария: 1 победа, 1 ничья и бонус 0,5 за выход в четвертьфинал.

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер (52.250) поднялся на 48-ю позицию.

Горняки прибавили за неделю +2.000 за победу, а киевское Динамо (17.500) находится на 115-м месте в рейтинге.

В случае перераспределения мест, если вакантной окажется путевка для обладателя трофея ЛЧ, Шахтер (при условии триумфа в сезоне УПЛ), имеет шанс по рейтингу УЕФА перейти напрямую в основной раунд ЛЧ.

Главным конкурентами горняков остаются греческий Олимпиакос (62.250) и шотландский Рейнджерс (59.250). Обе эти команды выбыли из еврокубков и занимают третье место в национальных чемпионатах, но сохраняет шансы на чемпионство.

  • Чемпионат Греции: АЕК (56 очков), ПАОК, Олимпиакос (по 54)
  • Чемпионат Шотландии: Хартс (63 очка), Селтик (58), Рейнджерс (57)

Чтобы опередить Олимпиакос в рейтинге, горнякам надо набрать еще 10 очков в оставшихся матчах ЛК (по системе: 2 очка – за победу, 1 очко за ничью, 0,5 очка – бонус за выход в следующий раунд), то есть одержать 5 побед, заодно взяв 1,0 или 1,5 бонусных очка. Это примерно эквивалентно выходу в финал ЛК с минимальными потерями очков.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Лига Европы. 1/8 финала

Лига конференций. 1/8 финала

Претенденты на прямую путевку в основной этап ЛЧ 2026/27

(если вакантным станет место, отведенное для обладателя титула ЛЧ)

Претенденты на прямую путевку в основной этап ЛЧ 2026/27

(если вакантным станет место, отведенное для обладателя титула ЛЕ)

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Рейтинг стран за 1 сезон и за 5 лет

Гонка за две дополнительные путевки в ЛЧ 2026/27

Клубный рейтинг УЕФА 2026

Волевaя победа. Динамо в непростом матче обыграло Оболонь
Ярмоленко забил 118-й гол в УПЛ: сколько осталось до рекорда Шацких?
ФОТО. Лицо и эмоции Суркиса после восьмого гола Пономаренко в УПЛ
таблица коэффициентов УЕФА Динамо Киев Олимпиакос Пирей Глазго Рейнджерс Лига Европы статьи Шахтер Донецк эксклюзив выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футбол | 13 марта 2026, 09:30 2
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб

Самба Диалло перешел в «Рух»

ФОТО. Жена Забарного поразила фанатов в Париже: новый стильный выход
Футбол | 13 марта 2026, 18:50 0
ФОТО. Жена Забарного поразила фанатов в Париже: новый стильный выход
ФОТО. Жена Забарного поразила фанатов в Париже: новый стильный выход

Ангелина Забарная поделилась атмосферными кадрами из одного из самых известных музеев Парижа

Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Футбол | 12.03.2026, 22:52
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Калинина одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Анталье
Теннис | 13.03.2026, 12:10
Калинина одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Анталье
Калинина одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Анталье
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Теннис | 13.03.2026, 02:25
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Сергей Литвиненко
Прекрасно,очки потихоньку звенят в копилку. Ну а Олимпиакоис и Рейндерс вообще могут пролететь,шансы ростут на прямую путёвку.
Популярные новости
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
11.03.2026, 23:44 2
Теннис
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
11.03.2026, 17:54 3
Футбол
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 111
Футбол
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
Лига конференций. Потенциальные соперники Шахтера провели первый матч
12.03.2026, 21:43 1
Футбол
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59
Футбол
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 7
Бокс
