Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам

В Лиге чемпионов, Лиги Европы и Лиге конференций состоялись первые матчи 1/8 финала.

​Продолжается сезон еврокубков, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги конференций в Познани переиграл польский клуб Лех (3:1) с голом-шедевром бисиклетой от Изаки.

Эта победа принесла Украине 0.500 балла (2 очка за победу, деленные на 4 стартовавших клуба).

Победитель пары Лех / Шахтер в 1/4 финала сыграет с победителем пары АЗ Алкмаар / Спарта Прага (2:1 в первой игре).

Украина за сезон набрала 7.312 балла, это рекорд за последние 8 лет!

Больше этого показателя Украина в последний раз набрала в сезоне 2017/18 (8.000 балла).

В текущем односезонном рейтинге 2025/26 Украина занимает 17-ю позицию.

В 5-летнем рейтинге Украина (24.912) занимает 25-е место.

Выше: 22. Венгрия (27.187), 23. Сербия (25.750). 24 Румыния (25.250). Ниже: 26. Словения (23.968).

У Венгрии за неделю добавилось также +0.500 балла, поскольку Ференцварош в Лиге Европы переиграл португальскую Брагу (2:0). Сербия и Румыния ранее потеряли всех представителей в евросезоне, и Украина может их перегнать. У Словении клуб Целе дома уступил команде АЕК Афины (0:4) и близок к вылету из Лиги конференций.

Если Украине удастся подняться на 23-е место, то (при условии сохранения дисквалификации для рф) победитель УПЛ 2026/27 будет в евросезоне 2027/28 гарантированно начинать отбор с Q2 ЛЧ, а не с Q1. Чтобы Украина опередила Сербию и Румынию, Шахтеру нужно одержать еще две победы. Хватает и сценария: 1 победа, 1 ничья и бонус 0,5 за выход в четвертьфинал.

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер (52.250) поднялся на 48-ю позицию.

Горняки прибавили за неделю +2.000 за победу, а киевское Динамо (17.500) находится на 115-м месте в рейтинге.

В случае перераспределения мест, если вакантной окажется путевка для обладателя трофея ЛЧ, Шахтер (при условии триумфа в сезоне УПЛ), имеет шанс по рейтингу УЕФА перейти напрямую в основной раунд ЛЧ.

Главным конкурентами горняков остаются греческий Олимпиакос (62.250) и шотландский Рейнджерс (59.250). Обе эти команды выбыли из еврокубков и занимают третье место в национальных чемпионатах, но сохраняет шансы на чемпионство.

Чемпионат Греции: АЕК (56 очков), ПАОК, Олимпиакос (по 54)

(по 54) Чемпионат Шотландии: Хартс (63 очка), Селтик (58), Рейнджерс (57)

Чтобы опередить Олимпиакос в рейтинге, горнякам надо набрать еще 10 очков в оставшихся матчах ЛК (по системе: 2 очка – за победу, 1 очко за ничью, 0,5 очка – бонус за выход в следующий раунд), то есть одержать 5 побед, заодно взяв 1,0 или 1,5 бонусных очка. Это примерно эквивалентно выходу в финал ЛК с минимальными потерями очков.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Лига Европы. 1/8 финала

Лига конференций. 1/8 финала

Претенденты на прямую путевку в основной этап ЛЧ 2026/27

(если вакантным станет место, отведенное для обладателя титула ЛЧ)

Претенденты на прямую путевку в основной этап ЛЧ 2026/27

(если вакантным станет место, отведенное для обладателя титула ЛЕ)

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Рейтинг стран за 1 сезон и за 5 лет

Гонка за две дополнительные путевки в ЛЧ 2026/27

Клубный рейтинг УЕФА 2026

