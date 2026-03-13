Калинина одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Анталье

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) одолела «нейтральную» Алину Чараеву (WTA 137) на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

Ангелина переиграла Чараеву в двух сетах за 1 час и 55 минут – 7:5, 6:3.

Счет очных встреч соперниц – 1:0 в пользу Калининой.

Украинская теннисистка продолжила свою победную серию в Турции и третью неделю подряд сыграет в полуфинале.

В 1/2 финала Ангелина встретится с представительницей Польщи Катажиной Кавой (WTA 146). Калинина уже встречалась с Катажиной в полуфинале турнира в Турции на прошлой неделе. Украинка забрала победу в двух сетах.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/4 финала

Ангелина Калина (Украина) – Алина Чараева – 7:5, 6:3