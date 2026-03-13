Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Анталье
WTA
13 марта 2026, 12:10 | Обновлено 13 марта 2026, 12:59
559
2

Калинина одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Анталье

Украинская теннисистка переиграла Алину Чараеву в двух сетах

13 марта 2026, 12:10 | Обновлено 13 марта 2026, 12:59
559
2 Comments
Калинина одолела нейтралку и вышла в полуфинал турнира в Анталье
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 189) одолела «нейтральную» Алину Чараеву (WTA 137) на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

Ангелина переиграла Чараеву в двух сетах за 1 час и 55 минут – 7:5, 6:3.

Счет очных встреч соперниц – 1:0 в пользу Калининой.

Украинская теннисистка продолжила свою победную серию в Турции и третью неделю подряд сыграет в полуфинале.

В 1/2 финала Ангелина встретится с представительницей Польщи Катажиной Кавой (WTA 146). Калинина уже встречалась с Катажиной в полуфинале турнира в Турции на прошлой неделе. Украинка забрала победу в двух сетах.

WTA 125 Анталья. Грунт, 1/4 финала

Ангелина Калина (Украина) – Алина Чараева – 7:5, 6:3

По теме:
Ангелина Калинина – Алина Чараева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Любимая соперница. Калинина одолела грузинку и вышла в 1/4 финала Антальи
Калинина разгромила обидчицу Завацкой на старте третьего турнира в Анталье
Ангелина Калинина Алина Чараева WTA Анталья
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Футбол | 13 марта 2026, 07:40 22
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо

Рефери не будет работать в 20-м туре

Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Футбол | 13 марта 2026, 07:04 3
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги

Киевляне повысят футболисту зарплату и заключат новый контракт

Для Кличко нашли соперника. Самый интересный бой в мире
Бокс | 13.03.2026, 05:42
Для Кличко нашли соперника. Самый интересный бой в мире
Для Кличко нашли соперника. Самый интересный бой в мире
В ожидании Синкараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
Теннис | 13.03.2026, 08:15
В ожидании Синкараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
В ожидании Синкараса. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
Футбол | 13.03.2026, 08:12
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
І знову повтор півфінапу, Кава з молоком. Між іншим, суперниця по КБДК.
Ответить
+2
MahJonga
Так і на фінальний турнір відбереться.
Ответить
0
Популярные новости
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
Свитолина дожала Свентек и вышла в полуфинал супертурнира в Индиан-Уэллс!
13.03.2026, 02:25 35
Теннис
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
ВИДЕО. Майк Тайсон – о Ломаченко: «Все думают, что он Бог!»
11.03.2026, 11:41 3
Бокс
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
11.03.2026, 22:55 2
Футбол
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
12.03.2026, 08:13 4
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 03:42 4
Теннис
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
В Лондоне с нетерпением ждут Илью Забарного
11.03.2026, 19:45 1
Футбол
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
Лех – Шахтер – 1:3. Бразильское танго с бисиклетой. Видео голов и обзор
12.03.2026, 22:52 2
Футбол
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
Шовковский обратился к Арде Турану после своего увольнения из Динамо
11.03.2026, 17:54 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем