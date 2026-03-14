  4. Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс
14 марта 2026, 05:58 | Обновлено 14 марта 2026, 06:27
Матч за выход в финал хардового турнира серии WTA 1000 завершился в двух сетах

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) на стадии полуфинала завершила выступления на престижном турнире BNP Paribas Open серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллс.

В ночь на 14 марта украинка, посеянная под 9-м номером, уступила третьей ракетке турнира Елене Рыбакиной из Казахстана (WTA 3) в двух сетах – 5:7, 4:6.

Матч длился 1 час 47 минут. Счет личных встреч стал 4–3 в пользу теннисистки из Казахстана.

В первой партии соперницы долго шли ровно, однако в решающий момент Рыбакина сделала брейк при счете 5:5 и выиграла сет 7:5.

Во втором сете казахстанская теннисистка сделала два брейка на старте, контролировала ход игры и довела матч до победы – 6:4.

Свитолина сделала много двойных ошибок (8 против 1), соперницы по 6 раз совершили эйсы.

В финале соперницей Рыбакиной будет Арина Соболенко (без флага), которая обыграла Линду Носкову из Чехии – 6:3, 6:4.

WTA 1000. Индиан-Уэллс (США), хард

Полуфинал, 14 марта 2026

Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – Элина Свитолина (Украина) [9] – 7:5, 6:4

По теме:
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Арина Соболенко – Линда Носкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
Футбол | 13 марта 2026, 08:12 5
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира

Шанс получат Ирак или ОАЭ

В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
Футбол | 13 марта 2026, 07:40 28
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо

Рефери не будет работать в 20-м туре

РЫБАКИНА: Почувствовала после возвращения Элины, что она играет агрессивнее
Теннис | 13.03.2026, 20:34
РЫБАКИНА: Почувствовала после возвращения Элины, что она играет агрессивнее
РЫБАКИНА: Почувствовала после возвращения Элины, что она играет агрессивнее
Тренер украинского клуба сдался: «Мы не команда УПЛ, какие тут шансы»
Футбол | 14.03.2026, 03:55
Тренер украинского клуба сдался: «Мы не команда УПЛ, какие тут шансы»
Тренер украинского клуба сдался: «Мы не команда УПЛ, какие тут шансы»
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Футбол | 14.03.2026, 05:55
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
micha(ZAKARPATTJA)
Шкода, але не біда. Світоліна все рівно молодчинка, а рибакіній успіху з танкозавром. 
Vlad H.
Зауважу ,що ця сельодка виграла усі ключові гейми і у Марти ,і у Еліни. Наші , нажаль, втрачають в ці моменти концентрацію і сиплять подвійними і невимушеними. Еліні велика подяка за цей турнір і за ці останні 2.5 місяці чудової гри. От якби так грали і Костюк з Ястремська.
Олександр Січкаренко
Тому Світоліна ніколи не виграє шолом, не вистачає майстерності на два-три матчі проти топів. Завжди є хтось сильніший за неї.
Dok Hummer
Чомусь майже  всі  очікують  від  Еліни  неможливого    .Вона  міцний  середнячок  яка  не  виграла  \і  не  виграє\  жодного  шолому   хоча  була  на  3  місці  а зараз  на8    Ніби  й  топ  але  вона  може  вигравати  якщо перші   абсолютно не  в  формі  \  як Свьонт  \ А    навіть  в    риби\ослабла  \не  змогла  виграти .  Першої подачі  нема    Мяч  закручувати не   вміє  подача  слабка    плоска   Пргано  бачить корт  \  грає на  суперницю  \       В плюсах  тільки  досвід  і нерви  Та  ще  й  тренер  слабенький  на  жаль  маємо  те  що  маємо  Лякуємо за  позитивні  емоції  але  вище  голови  не  стрибнеш\
Перший Серед Рівних в бані
наконец-то нормальный противник
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило трансфер нападающего, которого никто не ждал
12.03.2026, 06:57 18
Футбол
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
Футболист Динамо обиделся на слова Костюка и покинул клуб
13.03.2026, 09:30 2
Футбол
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
Бывшего игрока Динамо и украинской сборной мобилизовали в ВСУ
13.03.2026, 08:59
Футбол
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
Мурата Гассиева лишат титула чемпиона мира
13.03.2026, 02:02 1
Бокс
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
Победное возвращение в Европу. Шахтер уверенно обыграл Лех
12.03.2026, 21:42 111
Футбол
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
13.03.2026, 00:02 10
Бокс
