Свитолина проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 9) на стадии полуфинала завершила выступления на престижном турнире BNP Paribas Open серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллс.

В ночь на 14 марта украинка, посеянная под 9-м номером, уступила третьей ракетке турнира Елене Рыбакиной из Казахстана (WTA 3) в двух сетах – 5:7, 4:6.

Матч длился 1 час 47 минут. Счет личных встреч стал 4–3 в пользу теннисистки из Казахстана.

В первой партии соперницы долго шли ровно, однако в решающий момент Рыбакина сделала брейк при счете 5:5 и выиграла сет 7:5.

Во втором сете казахстанская теннисистка сделала два брейка на старте, контролировала ход игры и довела матч до победы – 6:4.

Свитолина сделала много двойных ошибок (8 против 1), соперницы по 6 раз совершили эйсы.

В финале соперницей Рыбакиной будет Арина Соболенко (без флага), которая обыграла Линду Носкову из Чехии – 6:3, 6:4.

WTA 1000. Индиан-Уэллс (США), хард

Полуфинал, 14 марта 2026

Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – Элина Свитолина (Украина) [9] – 7:5, 6:4

