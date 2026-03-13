Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Не подумали бы бразильцы, что уже вышли в четвертьфинал
Лига конференций
13 марта 2026, 11:21 | Обновлено 13 марта 2026, 13:04
Не подумали бы бразильцы, что уже вышли в четвертьфинал

Валерий Василенко – о первой игре «Шахтера» против «Леха»

Getty Images/Global Images Ukraine

Обычно, домашние 1:3 в ответном матче не отыгрываются. Так что у «Леха» теоретически и исторически ничтожно мало шансов пройти дальше по сумме двух поединков.

Но тут нужно понимать контекст. И ответная игра против «Шахтера» для польского «Леха» состоится в Польше, в Кракове, а там, по словам бывшего полузащитника «горняков» Мариуша Левандовского, будут болеть против украинской команды.

Но даже не это главное. А главное то, что я до сих пор не особо понимаю, чего ожидать от этого «Шахтера» и от нынешнего наставника «оранжево-черных».

Стартовый состав дончан сейчас предугадать весьма сложно. Особенно в еврокубковых поединках. Вроде бы это и неплохо, ведь запутывает оппонентов, да и позволяет всей основной обойме «Шахтера» быть начеку, но по факту не всегда срабатывает. До сих пор свежа в памяти «ротация» имени Арды Турана на игру против еще одной польской команды в основном этапе Лиги конференций – против «Легии». Тогда турецкий специалист откровенно перемудрил, на мой субъективный взгляд.

Меня не покидало устойчивое ощущение дежавю и в этот раз – сразу после того, как я увидел стартовый состав «горняков». Точнее, действия этого состава в первой половине первого тайма.

А действия те были такими, словно Туран перед игрой забыл что-то сказать своим подопечным. Самое важное забыл сказать, самое значимое. Ну, или в противном случае турецкий тренер сказал все, что полагается в подобных случаях, но его по какой-то причине не услышали.

В общем, как бы то ни было, такой вот полу резервный состав «Шахтера» начал слишком вяло. Не вальяжно, а именно вяло, как будто в запасе у нашей команды целая вечность. Ну, или, как минимум, еще пять матчей основного раунда.

Я не знаю, чем вызвана подобная пассивность «Шахтера» до середины первого тайма. Я не знаю, чем вызвана подобная безынициативность «горняков». Конечно, имея в запасе выездную победу 3:1, победившая сторона может запросто сказать, что все это было вызвано желанием запутать все карты сопернику, забить ему баки. И, конечно же, будет права, говоря такое, ибо имеет в качестве неубиенного аргумента итоговый результат.

Однако я из-за своей естественной недоверчивости, и тем более вредности, в подобный ответ не поверю. Ибо привык верить увиденному собственными глазами.

А видел я то, что до травмы Крыськива «Шахтер» и не знал толком, как играть, и даже малейшим образом не пытался изменить ситуацию.

А вот «Лех» за этот стартовый отрезок матча можно даже похвалить. «Сине-белые» не особо преуспели в созидании, однако, похоже, у них и задачи такой не было, но вот что касается разрушительной игры, прессинговой работы, то с этим они справлялись на «отлично».

До поры до времени справлялись. Пора наступила после упомянутой травмы опорника Крыськива, который частенько терял свою позицию и оголял центр поля. Будь у «Леха» семь пядей во лбу, прорехи наших игроков середины поля можно и нужно было использовать. Можно и нужно было наказывать.

Но у «Леха» ни семи, ни даже пяти пядей во лбу не оказалось, на наше счастье. И, пусть меня извинит Крыськив, которому желаю скорейшего выздоровления, именно его травма и позволила перевернуть игру. Потому что все, что созидательного сделал «Шахтер» до травмы Дмитрия – это неплохие по задумке, но бестолковые по исполнению диагонали Бондаря.

А когда вместо Крыськива на поле появился Марлон Гомес, игровая ситуация на поле поменялась кардинально. Марлон почти «с колес» забил мяч, и «Леху» сразу же пришлось перестраиваться.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Гомес забивает первый мяч в ворота Леха

«Лех» сразу же и перестроился. Но лучше бы он этого не делал, поскольку оголились тылы, и средняя линия и защита «железнодорожников» уже не играли столь компактно против оппонентов. Марлон Гомес и компания в такой «разряженной» атмосфере могли дышать поспокойнее. И могли позволить плести свои бразильские кружева на короткой ноге. Длинные диагонали Бондаря уже были ни к селу, ни к городу.

Да, это круто, что в Лиге конференций нету лимита на легионеров. Иначе даже не знаю, чем бы это все закончилось, если бы Крыськива нужно было менять условным Назариной.

Словом, бразильский кураж привел и ко второму взятию ворот опешившего «Леха». И снова отмечаю существенное влияние Марлона во взятии ворот.

Ну, а дальше преимущество «Шахтера» стало почти подавляющим. Тут бы взять и добить дрогнувшего оппонента, но вместо того, чтобы добить, то есть, забить третий гол, который бы наверняка снял все вопросы в игре, «Шахтер», точнее, донецкие бразильцы, принялись откровенно валять дурака. За что и поплатились.

Но, к их чести, сами заварили, сами и расхлебали. Изаки нарисовал шедевр. Конечно, такие удары по определению не вписываются в тактические наработки или домашние заготовки – это чистой воды импровизация. Но, опять-таки, победивший имеет полное право заявить, что на тренировках он то и делал, что отрабатывал такие вот шедевры, и будет снова прав.

3:1 в нашу пользу, добытые на выезде, на непростом выезде, на глазах у доброй половины полоумных фанов соперника, дорогого стоит. Но я все-таки немного переживаю за результат ответной игры. Не перемудрил бы Арда Туран. Не уверовали бы бразильцы, что выход в четвертьфинал уже в кармане…

Арда ТУРАН: «Он может выйти на топ-уровень. Огромный талант»
Известно, что Туран сказал игрокам Шахтера после победы над Лехом в ЛК
Легенда Шахтера: «Ахметов купил этого игрока Турану, а теперь...»
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
New Zelander
Дуже приємно як поляки ниють зараз по всьому твіттеру. Читаю коменти та їх статті і угораю)) Вони чомусь були впевнені на всі 100%, що оскільки Шахтар програв від Легії то гарантовано програє Леху
Ответить
+17
New Zelander
Василенко - повний дилетант, якщо вважає що Туран на матч з Легією намагався виставити основний склад. Вже неодноразово зазначалося те, що випускаючи Шведа, Фесюна, Глущенка, Грама, Азарова, Лукаса Туран просто економив сили для УПЛ, вважаючи що груповий етап (якщо можна це називати групою) Шахтар ітак легко подолає. Він планував це робити малою кров'ю і це спрацювало. І до речі, Туран сам тоді в інтерв'ю казав, що "ми повинні берегти гравців". Тому порівняння з тим складом зовсім неадекватні. 
Ответить
+17
New Zelander
Не знаю хто мене часто засипає плюсиками зі своїх 10 акаунтів (сподіваюсь, що фан Шахтаря який тут бореться з динамоботами-мінусорами). Дякую, звичайно, але одне знаю точно, що зараз набіжить знову динамівська ботня зі своїми: "Постав собі ще 100 плюсів" 
Ответить
+2
Сергій Корнієнко
Мені здається, що автор щось переплутав. Пришелепкуватий - то він, а фани мабуть були ошелешені ???
Ответить
+1
antt
бразильці перемогли Лех
Ответить
0
LexХХХ
Мабуть, не дешево для українців доводиться утримувати бразильців в Шахтарі, але вони роблять результат.
Хоча, мені вчора здалося, що вони навіть не намагались увімкнути другу швидкість. Можливо, така була настанова Турана.
Ответить
0
Khafre
хтось бореться за вихід в 1/4, а хтось просто існує
Ответить
0
Singularis
Их сосредоточили на 1 месте в УПЛ
Ответить
0
AK.228
Результат хороший , но это не благодаря Турану а вопреки 
Ответить
-1
