Не подумали бы бразильцы, что уже вышли в четвертьфинал

Обычно, домашние 1:3 в ответном матче не отыгрываются. Так что у «Леха» теоретически и исторически ничтожно мало шансов пройти дальше по сумме двух поединков.

Но тут нужно понимать контекст. И ответная игра против «Шахтера» для польского «Леха» состоится в Польше, в Кракове, а там, по словам бывшего полузащитника «горняков» Мариуша Левандовского, будут болеть против украинской команды.

Но даже не это главное. А главное то, что я до сих пор не особо понимаю, чего ожидать от этого «Шахтера» и от нынешнего наставника «оранжево-черных».

Стартовый состав дончан сейчас предугадать весьма сложно. Особенно в еврокубковых поединках. Вроде бы это и неплохо, ведь запутывает оппонентов, да и позволяет всей основной обойме «Шахтера» быть начеку, но по факту не всегда срабатывает. До сих пор свежа в памяти «ротация» имени Арды Турана на игру против еще одной польской команды в основном этапе Лиги конференций – против «Легии». Тогда турецкий специалист откровенно перемудрил, на мой субъективный взгляд.

Меня не покидало устойчивое ощущение дежавю и в этот раз – сразу после того, как я увидел стартовый состав «горняков». Точнее, действия этого состава в первой половине первого тайма.

А действия те были такими, словно Туран перед игрой забыл что-то сказать своим подопечным. Самое важное забыл сказать, самое значимое. Ну, или в противном случае турецкий тренер сказал все, что полагается в подобных случаях, но его по какой-то причине не услышали.

В общем, как бы то ни было, такой вот полу резервный состав «Шахтера» начал слишком вяло. Не вальяжно, а именно вяло, как будто в запасе у нашей команды целая вечность. Ну, или, как минимум, еще пять матчей основного раунда.

Я не знаю, чем вызвана подобная пассивность «Шахтера» до середины первого тайма. Я не знаю, чем вызвана подобная безынициативность «горняков». Конечно, имея в запасе выездную победу 3:1, победившая сторона может запросто сказать, что все это было вызвано желанием запутать все карты сопернику, забить ему баки. И, конечно же, будет права, говоря такое, ибо имеет в качестве неубиенного аргумента итоговый результат.

Однако я из-за своей естественной недоверчивости, и тем более вредности, в подобный ответ не поверю. Ибо привык верить увиденному собственными глазами.

А видел я то, что до травмы Крыськива «Шахтер» и не знал толком, как играть, и даже малейшим образом не пытался изменить ситуацию.

А вот «Лех» за этот стартовый отрезок матча можно даже похвалить. «Сине-белые» не особо преуспели в созидании, однако, похоже, у них и задачи такой не было, но вот что касается разрушительной игры, прессинговой работы, то с этим они справлялись на «отлично».

До поры до времени справлялись. Пора наступила после упомянутой травмы опорника Крыськива, который частенько терял свою позицию и оголял центр поля. Будь у «Леха» семь пядей во лбу, прорехи наших игроков середины поля можно и нужно было использовать. Можно и нужно было наказывать.

Но у «Леха» ни семи, ни даже пяти пядей во лбу не оказалось, на наше счастье. И, пусть меня извинит Крыськив, которому желаю скорейшего выздоровления, именно его травма и позволила перевернуть игру. Потому что все, что созидательного сделал «Шахтер» до травмы Дмитрия – это неплохие по задумке, но бестолковые по исполнению диагонали Бондаря.

А когда вместо Крыськива на поле появился Марлон Гомес, игровая ситуация на поле поменялась кардинально. Марлон почти «с колес» забил мяч, и «Леху» сразу же пришлось перестраиваться.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марлон Гомес забивает первый мяч в ворота Леха

«Лех» сразу же и перестроился. Но лучше бы он этого не делал, поскольку оголились тылы, и средняя линия и защита «железнодорожников» уже не играли столь компактно против оппонентов. Марлон Гомес и компания в такой «разряженной» атмосфере могли дышать поспокойнее. И могли позволить плести свои бразильские кружева на короткой ноге. Длинные диагонали Бондаря уже были ни к селу, ни к городу.

Да, это круто, что в Лиге конференций нету лимита на легионеров. Иначе даже не знаю, чем бы это все закончилось, если бы Крыськива нужно было менять условным Назариной.

Словом, бразильский кураж привел и ко второму взятию ворот опешившего «Леха». И снова отмечаю существенное влияние Марлона во взятии ворот.

Ну, а дальше преимущество «Шахтера» стало почти подавляющим. Тут бы взять и добить дрогнувшего оппонента, но вместо того, чтобы добить, то есть, забить третий гол, который бы наверняка снял все вопросы в игре, «Шахтер», точнее, донецкие бразильцы, принялись откровенно валять дурака. За что и поплатились.

Но, к их чести, сами заварили, сами и расхлебали. Изаки нарисовал шедевр. Конечно, такие удары по определению не вписываются в тактические наработки или домашние заготовки – это чистой воды импровизация. Но, опять-таки, победивший имеет полное право заявить, что на тренировках он то и делал, что отрабатывал такие вот шедевры, и будет снова прав.

3:1 в нашу пользу, добытые на выезде, на непростом выезде, на глазах у доброй половины полоумных фанов соперника, дорогого стоит. Но я все-таки немного переживаю за результат ответной игры. Не перемудрил бы Арда Туран. Не уверовали бы бразильцы, что выход в четвертьфинал уже в кармане…