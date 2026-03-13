13 марта 2026, 17:11
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с опытным украинцем

Евгений Смирный покинул расположение «горожан»

ФК Александрия. Евгений Смирный

Украинский полузащитник Евгений Смирный официально покинул расположение Александрии. Об этом пишет клубная пресс-служба «горожан».

«Спасибо Евгению за весомый вклад в результаты команды, опыт и профессиональное отношение к делу. Желаем успехов, успешного продолжения карьеры и новых спортивных достижений», – говорится в сообщении.

По официальной информации Евгений и клуб договорились о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.

Смирный присоединился к «горожанам» команды летом 2023 года. Его дебют состоялся 30 июля в победном домашнем матче против криворожского «Кривбасса» (1:0). В общем, в чемпионате провел 41 матч, отличившись двумя забитыми голами. Еще 5 матчей провел в Кубке Украины и 1 матч – в Лиге конференций УЕФА.

