ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с опытным украинцем
Евгений Смирный покинул расположение «горожан»
Украинский полузащитник Евгений Смирный официально покинул расположение Александрии. Об этом пишет клубная пресс-служба «горожан».
«Спасибо Евгению за весомый вклад в результаты команды, опыт и профессиональное отношение к делу. Желаем успехов, успешного продолжения карьеры и новых спортивных достижений», – говорится в сообщении.
По официальной информации Евгений и клуб договорились о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.
Смирный присоединился к «горожанам» команды летом 2023 года. Его дебют состоялся 30 июля в победном домашнем матче против криворожского «Кривбасса» (1:0). В общем, в чемпионате провел 41 матч, отличившись двумя забитыми голами. Еще 5 матчей провел в Кубке Украины и 1 матч – в Лиге конференций УЕФА.
