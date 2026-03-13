Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 марта 2026, 14:57 | Обновлено 13 марта 2026, 15:23
Наконец-то дождались. Карпаты разгромили Полтаву

«Львы» в номинально гостевом матче одержали дебютную победу под руководством Франа Фернандеса

УПЛ

Главный тренер «Полтавы» Павел Матвийченко после поражения от «Зари» в стартовом составе своих подопечных произвел 5 изменений. Вместо Минчева, Галенкова, Коцюмаки, Даниленко и Пятова на поле вышли Восконян, Плахтырь, Вивдыч, Савенков и Ухань. Франсиско Фернандес после ничьей с «Кудровкой» тоже совершил кадровые перестановки. Вместо Жана Педросо, Сыча, Сапуги в игру вступили Мирошниченко, Чачуа и Холод, для которого это была дебютная игра за «Карпаты».

«Зелено-белые» активнее приступили к игре и пытались дальними ударами завершить свои атакующие действия. Однако ударам Бруниньо и Мирошниченко не хватало точности. Одна из атак «Полтавы» завершилась нарушением правил со стороны Костенко против Кононова. Арбитр назначил пенальти, который впервые в УПЛ исполнил Плахтырь, однако его удар парировал Домчак. Для 18-летнего вратаря «Карпат» это была 3-я из 4-х побед в пенальтийских дуэлях.

Окрыленные таким развитием событий игроки «Карпат» вскоре провели результативную атаку. Алькайн после передачи Бруниньо оказался один перед вратарем и хладнокровно пробил низом в дальний угол, забив свой первый гол в УПЛ – в 4-й игре. «Полтава», учитывая свое турнирное положение, пыталась быстро сравнять счет. Полтавчане выполнили несколько угловых ударов, однако игроки «Карпат» успевали опережать соперников.

В начале второго тайма номинальные хозяева поля могли сравнять счет, но Домчак в падении парирует удар головой Сухоручко. И через две минуты «Карпаты» снова забили гол, когда Бабогло оказался самым ловким при добивании. Вскоре Чачуа совершил рейд правым флангом в штрафную, но пробил мимо ворот.

Напряжение на поле росло и арбитру приходилось часто показывать игрокам желтые карточки. «Карпаты» продолжали владеть преимуществом и забили еще два гола. Сначала Фаал вывел на ударную позицию Костенко, который точно пробил мимо вратаря. А потом уже сам Фаал вышел «на свидание» с вратарем и забил свой первый гол в составе «Карпат».

Позже событием матча стал дебют Рубчинского в составе львовской команды. На исходе игры Сухоручко имел еще один шанс забить гол, но Домчак снова спасает свои ворота от неприятностей.

В итоге «Карпаты» в юбилейном, 50-м, матче в УПЛ прервали безвыигрышную клубную рекордную серию, которая длилась в чемпионате 7 игр: 2 ничьи и 5 поражений. «Полтава» же пропускает голы на протяжении рекордных для клуба 18-ти игр УПЛ – 49 мячей, и остается на турнирном дне.

Наши оценки:

«Полтава» (замены): Кобзарь – 5,5, Даниленко – 5,0, Пятов – 5,5, Галенков – 5,5, Коцюмака – 5,0

«Карпаты» (замены): Адамюк – 5,5, Пау Витор – 6,0, Рубчинский – б/о, Шах – б/о, Квасница – б/о

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Полтава» - «Карпаты» - 0:4

Голы: Алькайн, 30, Бабогло, 50, Костенко, 70, Фаал, 74

На 25 минуте Плахтырь не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Веремиенко, 63 – Костенко, 21, Бабогло, 59, Бруниньо, 65

«Полтава»: Восконян – Савенков, Мисюра, Веремиенко (Коцюмака, 79), Ухань – Кононов, Дорошенко (Кобзарь, 55), Плахтырь (Даниленко, 55), Одарюк (Галенков, 63) – Вивдич (Пятов, 55), Сухоручко

«Карпаты»: Домчак – Лях, Холод, Бабогло (Адамюк, 76), Мирошниченко – Бруниньо (Рубчинский, 81), Эдсон Фернандо (Шах, 81), Чачуа – Костенко (Пау Витор, 76), Фаал, Алькайн (Квасница, 86)

Арбитр: Александр Каленов (Хмельницкий)

Стадион: «Украина» (Львов)

Удары (в створ): 3 (3) – 14 (7)

Угловые: 5 – 2

Оффсайды: 2 – 0

ПОЛТАВА – КАРПАТЫ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Петро
У Фаала вже 8 голів. Динамо потрібно  було купувати його замість Герреро 
Ответить
+1
Ros
Ух ти! Тепер в прямо в єврокубки!
Ответить
+1
Donchanin
Включил как раз перед 3м голом и просто офигел. Эти ребята в розовом точно футболисты? 
Ответить
-1
Singularis
И эта Полтава уничтожила лейтенанта Динамо?
Ответить
-1
