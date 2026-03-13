Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полтава – Карпаты – 0:4. Первая победа Фернандеса. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Полтава
13.03.2026 13:00 – FT 0 : 4
Карпаты Львов
Украина. Премьер лига
13 марта 2026, 15:15 |
1

Полтава – Карпаты – 0:4. Первая победа Фернандеса. Видео голов и обзор

Команды встретились 13 марта в поединке 20-го тура Украинской Премьер-лиги

1 Comments
Полтава – Карпаты – 0:4. Первая победа Фернандеса. Видео голов и обзор
ФК Карпаты Львов

Аутсайдер чемпионата – «Полтава» – и львовские «Карпаты» встретились в пятницу, 13 марта, в матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Подопечные Франа Фернандеса разгромили соперника в номинально гостевом поединке со счетом 4:0 – испанский тренер одержал первую победу во главе львовской команды.

Местом проведения поединка стал стадион «Украина». Стартовый свисток главного арбитра Александра Каленова прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

В первом тайме соперника огорчил испанец Чебер, во второй половине игры в ворота «Полтавы» залетело еще три мяча – результативными ударами отметились Бабогло, Костенко и Фаал.

«Полтава» осталась на 16-й позиции в турнирной таблице, набрав девять баллов. «Карпаты» поднялись на десятое место, имея в своем активе 23 пункта.

Украинская Премьер-лига, 20-й тур. 13 марта

Полтава Карпаты 0:4

Голы: Чебер, 30, Бабаогло, 50, Костенко, 70, Фаал, 74

Видеообзор матча: (ожидается)

Видео голов и незабитого пенальти:

Нереализованный пенальти. Плахтыр, 25 мин (Полтава)

ГОЛ, 0:1! Чебер, 30 мин

ГОЛ, 0:2! Бабогло, 50 мин

ГОЛ, 0:3! Костенко, 70 мин

ГОЛ, 0:4! Фаал, 74 мин

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Бабукар Фаал (Карпаты Львов), асcист Бруниньо.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Костенко (Карпаты Львов), асcист Бабукар Фаал.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Бабогло (Карпаты Львов).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Ксебер Алькаин (Карпаты Львов), асcист Бруниньо.
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Карпаты Львов Полтава - Карпаты видео голов и обзор Владислав Бабогло Ян Костенко Бабукарр Фаал
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad .
Только Динамо может проигрывать Полтаве.
Ответить
+1
