Фран ФЕРНАНДЕС: «Карпаты были лучше соперника, но работать трудно»

Главный тренер львовских Карпат Фран Фернандес поделился эмоциями после победы своей команды над СК Полтава (4:0) в 20-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Прежде всего, я бы хотел отметить работу всей команды. Не только ту работу, которая заметна на футбольном поле, но и в течение предыдущей недели. Конечно, мы не были удовлетворены результатами команды, но я думаю, что сегодняшняя победа станет толчком для того, чтобы мы двигались вперед. Думаю, мы хорошо вошли в игру, дальше был пенальти, после которого мы начали нервничать, немного выключились из игры. Думаю, что в ментальном плане мы немного проседаем. С этим компонентом нужно поработать чуть больше. Важно, что после первого забитого гола команда немного расслабилась. Но второй тайм показался фантастическим. Мы были лучше соперника, создали много моментов. Мы смогли забить и не только один гол. Меня радует, что после первого мяча команда не остановилась и продолжала забивать второй, третий и следующий гол.

– Сейчас в информационном пространстве оказывается большое давление на вас и команду. После этой победы давление снизится и станет легче?

– Да, очень сильное давление. Под таким давлением нелегко работать. На этой неделе в команде были проявления неуважения. Ко мне также были ощутимы проявления неуважения. Но я работал во многих местах, где было тяжело. Это моя работа, я буду работать и дальше в том же духе, в котором работаю с командой. У нас есть молодые футболисты, и им нелегко справиться с этим давлением. Понятно, что эта победа поможет нам обрести уверенность. Кроме этой победы мы прервали неудачную серию. Мы будем и дальше работать над тем, чтобы команда прогрессировала.

– Изменил бы ход игры забитый Полтавой пенальти?

– Конечно, ход игры изменяют забитые голы. Также можно вспомнить нереализованный пенальти в игре с Колосом, что тоже могло изменить ход игры. Или момент на второй минуте матча, когда мяч попал в поперечину. Если бы в предыдущей игре мы забили второй гол, то результат мог быть другим. Но в сегодняшнем поединке я считаю, что результат заслуженный, справедливый. Мы были лучше соперника. Арбитр назначил пенальти. Назар [Домчак] – хороший вратарь, молодой. Но показал характер.

– Поделитесь мнением об Эрики. Почему он пока не попадает в состав команды? Когда можно ждать его дебют?

– Мне бы хотелось, чтобы у всех игроков была игровая практика. Все они хорошо себя проявляют, но я вынужден выбирать тех, кто делает это лучше. Завтра у нас будет товарищеский поединок. Эрики – молодой парень, и у него завтра будет шанс сыграть больше. Он понимает, что сюда он приехал приобретать опыт, и у него будут шансы.

– Что можете сказать о подключении Бабогло к атакам команды?

– Бабогло – это лучший капитан, которого я имел в своих командах. Он невероятный парень. Он помогает не только партнерам, но и работникам. Это отлично иметь в распоряжении такого футболиста. Он защитник, и мы ожидаем от него качества в оборонительных действиях, но также рассчитываем на него в атаке. Особенно на стандартах. Сегодня он подключился и забил гол.

– Можно ли ожидать от матча с Оболонью положительного результата?

– Конечно, мы не будем довольствоваться одной победой. Нам нужно одерживать одну победу за другой. Следующий наш соперник Оболонь, и в этом матче нам придется бороться за очки. Стоит отметить, что в таких матчах идет борьба не за три очка, а за гораздо больше. Мы должны отдаться по полной и завоевать очки в следующем матче.