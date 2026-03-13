В понедельник, 13 марта, состоится поединок 20 тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Полтава» встретится с «Карпатами». Матч пройдет во Львове на стадионе Украина, игра начнется в 13:00.

Матч, который может стать судьбоносным для обеих команд, так и снова указать на проблемы в рядах «Карпат» и «Полтавы». Дебютант УПЛ до сих пор испытывает трудности в набирании зачетных баллов, тогда как «львы» имея гораздо сильнейший состав, находятся в опасной позиции недалеко от зоны вылета, и в случае поражения могут усложнить себе жизнь.

Для полтавского клуба этот поединок точно должен быть одним из особым как и для «Карпат», ведь команда Матвийченко в первом круге отобрала очки у своего более именитого оппонента, а потому номинальным гостям (матч пройдет на домашней арене «львов») также будет принципиально взять очки и одержать первую победу в новом игровом году.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полтава» – «Карпаты», за которой можно следить в украинской версии сайта.

