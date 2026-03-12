Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Полтава
13.03.2026 13:00 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 марта 2026, 20:15 |
199
0

Полтава – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В гостях, как дома

12 марта 2026, 20:15 |
199
0
Полтава – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В пятницу, 13 марта, «Полтава» на львовском стадионе «Украина» в роли хозяев поля проведет матч 20-го тура УПЛ против «Карпат». Матч соперников в первом круге на этом стадионе завершился вничью.

Полтава

Полтавчане в прошлом туре в гостях потерпели разгромное поражение от «Зари». После матча тренер «Полтавы» Игорь Тимченко отметил: «Настроение плохое. Думаю, для «Зари» эта игра была достаточно легкой. Они забили на 1-й минуте мяч прекрасным ударом, затем через некоторое время забили второй. Ну и два мяча – это уже наша вина, мы сами себе забили. Поздравляю «Зарю» с победой. А мы получили то, что заслужили. Сейчас наш уровень на две головы ниже, чем у футболистов «Зари» – в этом ответ».

«Полтава» после сенсационной гостевой победы над «Динамо» в следующих 5-ти матчах чемпионата очков не добывала. Подопечные Павла Матвийченко находятся на дне турнирной таблицы, отставая от зоны переходных игр на 8 очков. «Полтава» пропускает голы на протяжении рекордных для клуба 17 игр УПЛ – 45 мячей. Безничейная клубная рекордная серия «Полтавы» длится 8 игр: победа и 7 поражений. Полтавчане проведут 20-й матч в УПЛ, а Владимир Одарюк может забить 10-й гол в УПЛ.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата дома наконец-то прервали затяжную проигрышную серию, сыграв с «Кудровкой» вничью со счетом 1:1. После игры главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес сказал: «Нужно отметить, что в первом тайме мы доминировали, мы были лучше соперника, создали немало хороших голевых моментов и могли забить больше одного гола. А второй тайм – это последствия отрицательной динамики. Начали переживать за результат и беспокоиться временем».

Безвыигрышная клубная рекордная серия «Карпат» в чемпионате длится 7 игр: две ничьи и пять поражений. «Карпаты» могут провести 20-й «сухой» матч в УПЛ. Что касается кадровых изменений в составе команды, то «Карпаты» достигли согласия с «Динамо» по аренде 24-летнего полузащитника Валентина Рубчинского с правом выкупа. Срок действия арендного соглашения – до 30 июня этого года. Рубчинский провел в УПЛ 79 игр, забив 4 гола. «Карпаты» проведут 50-й матч в УПЛ.

Статистика встреч

«Карпаты» встречались с «Полтавой» в УПЛ только один раз. В матче первого круга чемпионата, который прошел 14 сентября во Львове, была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Гости после точного удара Владимира Одарюка открыли счет, но «Карпаты» избежали поражения благодаря голу Фабиано.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Каленов (Хмельницкий), для которого это будет 22-й матч в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре проведут первую игру. «Полтава» при Каленове также сыграет дебютнный матч в УПЛ.

Прогноз на противостояние

«Полтава» в УПЛ в предыдущих 5-ти матчах только проигрывала. «Карпаты» не побеждают в чемпионате на протяжении 7-ми игр и будут пытаться прервать эту полосу. Прогнозируем победу львовского клуба.

Ориентировочные составы:

«Полтава»: Минчев, Коцюмака, Мисюра, Веремиенко, Кононов, Даниленко, Пятов, Дорошенко, Галенков, Одарюк, Сухоручко.

«Карпаты»: Домчак, Сыч, Жан Педросо, Бабогло, Лях, Сапуга, Чачуа, Бруниньо, Костенко, Стенио, Фаал.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 9.3 для «Полтавы» и 1.3 для «Карпат». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Прогноз Sport.ua
Полтава
13 марта 2026 -
13:00
Карпаты Львов
Победа Карпат 1.3 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ШОВКОВСКИЙ: «Пытались найти цивилизованное решение. В ответ агрессия»
Панатинаикос – Бетис. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Штутгарт – Порту. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Полтава Карпаты - Полтава прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату
Футбол | 12 марта 2026, 11:36 31
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату
Сообразим на троих? Кого Ребров выберет в пару к Яремчуку и Ванату

Валерий Василенко – о критической нехватке качественных отечественных форвардов

Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Бокс | 12 марта 2026, 08:13 3
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена
Известен гонорар Усика за поединок против Рико Верховена

Александр заработает более 30 миллионов фунтов стерлингов

Должен был заменить Ярмоленко. Динамо оформило трансфер 
Футбол | 11.03.2026, 21:23
Должен был заменить Ярмоленко. Динамо оформило трансфер 
Должен был заменить Ярмоленко. Динамо оформило трансфер 
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Теннис | 11.03.2026, 23:44
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Катерина Синякова. Прогноз на матч WTA 1000 Индиан-Уэллс
Карпаты определились с главным тренером на матч против Полтавы
Футбол | 12.03.2026, 18:48
Карпаты определились с главным тренером на матч против Полтавы
Карпаты определились с главным тренером на матч против Полтавы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
ВИДЕО. «Прыгает так, *ля, ты шо». Переговоры арбитров на фоле Биловара
10.03.2026, 19:55 36
Футбол
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
Колесник после избиения военного ТЦК показал свое отношение к ВСУ
11.03.2026, 02:02 2
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Эта команда не будет существовать»
11.03.2026, 08:51 8
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
Таблица коэффициентов УЕФА. Что нужно Шахтеру, чтобы обогнать Олимпиакос
10.03.2026, 16:23 29
Футбол
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
Решение принято. Усик выбрал соперника на последний бой в карьере
11.03.2026, 09:31 10
Бокс
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
Источник: тренер Динамо Костюк отсеял ряд футболистов
11.03.2026, 22:55
Футбол
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
КЛИЧКО: «Они пытаются разрушить репутацию. Его знает весь мир»
11.03.2026, 23:14 6
Бокс
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
Аонишики спорно проиграл, Оносато снялся. Как прошел 4-й день Haru Basho
11.03.2026, 13:30 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем