В пятницу, 13 марта, «Полтава» на львовском стадионе «Украина» в роли хозяев поля проведет матч 20-го тура УПЛ против «Карпат». Матч соперников в первом круге на этом стадионе завершился вничью.

Полтава

Полтавчане в прошлом туре в гостях потерпели разгромное поражение от «Зари». После матча тренер «Полтавы» Игорь Тимченко отметил: «Настроение плохое. Думаю, для «Зари» эта игра была достаточно легкой. Они забили на 1-й минуте мяч прекрасным ударом, затем через некоторое время забили второй. Ну и два мяча – это уже наша вина, мы сами себе забили. Поздравляю «Зарю» с победой. А мы получили то, что заслужили. Сейчас наш уровень на две головы ниже, чем у футболистов «Зари» – в этом ответ».

«Полтава» после сенсационной гостевой победы над «Динамо» в следующих 5-ти матчах чемпионата очков не добывала. Подопечные Павла Матвийченко находятся на дне турнирной таблицы, отставая от зоны переходных игр на 8 очков. «Полтава» пропускает голы на протяжении рекордных для клуба 17 игр УПЛ – 45 мячей. Безничейная клубная рекордная серия «Полтавы» длится 8 игр: победа и 7 поражений. Полтавчане проведут 20-й матч в УПЛ, а Владимир Одарюк может забить 10-й гол в УПЛ.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата дома наконец-то прервали затяжную проигрышную серию, сыграв с «Кудровкой» вничью со счетом 1:1. После игры главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес сказал: «Нужно отметить, что в первом тайме мы доминировали, мы были лучше соперника, создали немало хороших голевых моментов и могли забить больше одного гола. А второй тайм – это последствия отрицательной динамики. Начали переживать за результат и беспокоиться временем».

Безвыигрышная клубная рекордная серия «Карпат» в чемпионате длится 7 игр: две ничьи и пять поражений. «Карпаты» могут провести 20-й «сухой» матч в УПЛ. Что касается кадровых изменений в составе команды, то «Карпаты» достигли согласия с «Динамо» по аренде 24-летнего полузащитника Валентина Рубчинского с правом выкупа. Срок действия арендного соглашения – до 30 июня этого года. Рубчинский провел в УПЛ 79 игр, забив 4 гола. «Карпаты» проведут 50-й матч в УПЛ.

Статистика встреч

«Карпаты» встречались с «Полтавой» в УПЛ только один раз. В матче первого круга чемпионата, который прошел 14 сентября во Львове, была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Гости после точного удара Владимира Одарюка открыли счет, но «Карпаты» избежали поражения благодаря голу Фабиано.

Фемида

Арбитром матча назначен Александр Каленов (Хмельницкий), для которого это будет 22-й матч в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре проведут первую игру. «Полтава» при Каленове также сыграет дебютнный матч в УПЛ.

Прогноз на противостояние

«Полтава» в УПЛ в предыдущих 5-ти матчах только проигрывала. «Карпаты» не побеждают в чемпионате на протяжении 7-ми игр и будут пытаться прервать эту полосу. Прогнозируем победу львовского клуба.

Ориентировочные составы:

«Полтава»: Минчев, Коцюмака, Мисюра, Веремиенко, Кононов, Даниленко, Пятов, Дорошенко, Галенков, Одарюк, Сухоручко.

«Карпаты»: Домчак, Сыч, Жан Педросо, Бабогло, Лях, Сапуга, Чачуа, Бруниньо, Костенко, Стенио, Фаал.

