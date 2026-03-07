Победа Шахтера, фиаско ПСЖ с Забарным, фортуна Реала, золото Меркушиной
Главные новости за 6 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 6 марта.
1. Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
«Горняки» провели неплохую репетицию перед стартом в еврокубках
2. Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Монегаски взяли реванш за поражение в плей-офф Лиги чемпионов
3. Реал избежал фиаско в матче против Сельты, вырвав победу на 90+4 мин
Сливочные переиграли соперника благодаря голу Вальверде с рикошетом
4. Убедительный реванш. Ливерпуль переиграл Вулвз в 1/8 финала Кубка Англии
Мерсисайдцы одолели волков со счетом 3:1 и пробились в четвертьфинал
5A. Наполи переиграл Торино и приблизился к Милану в борьбе за второе место
Голы у неаполитанцев забили Алиссон Сантос и Элиф Элмас
5B. Почему не играл Кейн? Бавария и без суперфорварда разобрала Боруссию М
Мюнхенцы разгромили команду из Менхенгладбаха 4:1 в 25-м туре Бундеслиги
6. Асиссты Желизко и Дячука помогли Легии одержать важную победу в Польше
Команда из Гданьска поднялась на 9-е место в турнирной таблице
7A. Калинина дожала вторую сеяную и вышла в полуфинал турнира WTA 125 в Анталье
Ангелина в двух сетах одолела Панну Удварди в матче третьего раунда в Турции
7B. Олейникова вырвала победу у испанки на пути в полуфинал WTA 125 в Анталье
Александра одолела Гуйомар Маристани Сулета Де Реалес после 1:6 в первой партии
8A. Победный хет-трик. Перро выиграл первую гонку после ОИ, Пидручный – в топ-20
Француз начал этап с триумфа в индивидуальной гонке
8B. Настоящий лидер, стабильность Легрейда и французско-норвежский спор
Итоги первого старта среди мужчин на этапе в финском Контиолахти
8C. Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Мастер-класс в исполнении Александры в масс-старте-60
9. Первая квалификация сезона Формулы-1. Мерседес доминирует
Первый поул сезона в Австралии взял Джордж Расселл
10. Холлоуэй vs Оливейра – бой-мечта. Но фаны не хотят, чтобы кто-то проиграл
Идеальное противостояние в UFC
