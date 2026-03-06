Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рикошет: Реал избежал фиаско в матче против Сельты, вырвав победу на 90+4
Чемпионат Испании
Сельта
06.03.2026 22:00 – FT 1 : 2
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 марта 2026, 23:59 | Обновлено 07 марта 2026, 00:41
485
5

Рикошет: Реал избежал фиаско в матче против Сельты, вырвав победу на 90+4

Сливочные переиграли кельтов в поединке 27-го тура Ла Лиги (2:1) благодаря голу Вальверде

06 марта 2026, 23:59 | Обновлено 07 марта 2026, 00:41
485
5 Comments
Рикошет: Реал избежал фиаско в матче против Сельты, вырвав победу на 90+4
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский Реал одержал волевую победу в матче 27-го тура Ла Лиги 2025/26 против Сельты.

Встреча прошла на арене Эстадио Балаидос в Виго и завершилась со счетом 2:1 в пользу сливочных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победный гол на 90+4-й минуте забил уругваец Федерико Вальверде – мяч после его удара попал в Маркоса Алонсо и благодаря рикошету залетел в ворота соперников.

Еще один гол в составе Реала оформил Орельен Тчуамени, а у кельтов отличился Борха Иглесиас.

Реал Мадрид впервые за три тура сумел выиграть матч в чемпионате Испании – в предыдущих двух поединках королевский клуб проиграл Осасуне и Хетафе.

В таблице Ла Лиги Реал занимает второе место с 63 очками. У лидера – Барселоны – в активе 64 балла и одна игра в запасе. Сельта с 40 пунктами располагатеся на третьей позиции.

Топ-7 Ла Лиги 2025/26: Барселона (64), Реал (63), Атлетико (51), Вильярреал (51), Бетис (43), Сельта (40), Эспаньол (36).

Барселона свй поединок 27-го тура проведет 7 марта – каталонцы в Бильбао сыграют против Атлетика (22:00).

Ла Лига 2025/26. 27-й тур, 6 марта

Сельта – Реал Мадрид – 1:2

Голы: Иглесиас, 25 – Тчуамени, 11, Вальверде, 90+4

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Сельта), асcист Виллот Сведберг.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Орельен Тчуамени (Реал Мадрид), асcист Арда Гюлер.
По теме:
ПСЖ – Монако – 1:3. Реванш за вылет из ЛЧ. Видео голов и обзор
Наполи переиграл Торино и приблизился к Милану в борьбе за второе место
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Реал Мадрид Сельта Сельта - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Федерико Вальверде Орельен Тчуамени Борха Иглесиас видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обвиняет мужа. Жена игрока сборной Украины хотела умереть
Футбол | 06 марта 2026, 22:35 2
Обвиняет мужа. Жена игрока сборной Украины хотела умереть
Обвиняет мужа. Жена игрока сборной Украины хотела умереть

Анна Зубкова призналась, что испытывает проблемы с психикой

ВИДЕО. Неожиданно. Лассина Траоре поет гимн Украины
Футбол | 06 марта 2026, 17:45 15
ВИДЕО. Неожиданно. Лассина Траоре поет гимн Украины
ВИДЕО. Неожиданно. Лассина Траоре поет гимн Украины

Пытался подпевать перед матчем УПЛ

Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Футбол | 06.03.2026, 08:03
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
Динамо договорилось о дорогом трансфере. Костюк категорически против
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
Футбол | 06.03.2026, 05:22
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
В киевском Динамо заговорили о Михаиле Мудрике
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Бокс | 06.03.2026, 06:32
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NATS
Вот это слова "вырывают" - меня улыбает. Типа висели на воротах Сельты весь матч, куча голевых моментов и в конце тупо дожали. А тут просто удачный рикошет при равной игре. Просто фарт, никто ничего не "вырывал". Реал отскочил - факт, вот и всё. 
xG - 0,87, даже на гол "вырыватели" не наиграли.
Ответить
+1
Artem_Ponomar
І знову ж таки важка перемога проти не найсильнішого суперника 
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
❤️🍓
Как же сладок вкус вырванных в концовке побед! Как сливки с клубникой🤍🍓🤗
Ответить
-1
Популярные новости
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
05.03.2026, 07:01 24
Футбол
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
06.03.2026, 15:02 135
Футбол
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
05.03.2026, 08:13 15
Теннис
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
05.03.2026, 18:18 11
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
06.03.2026, 01:22
Теннис
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 14
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
05.03.2026, 09:43
Бокс
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
06.03.2026, 09:19 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем