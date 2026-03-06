Рикошет: Реал избежал фиаско в матче против Сельты, вырвав победу на 90+4

Мадридский Реал одержал волевую победу в матче 27-го тура Ла Лиги 2025/26 против Сельты.

Встреча прошла на арене Эстадио Балаидос в Виго и завершилась со счетом 2:1 в пользу сливочных.

Победный гол на 90+4-й минуте забил уругваец Федерико Вальверде – мяч после его удара попал в Маркоса Алонсо и благодаря рикошету залетел в ворота соперников.

Еще один гол в составе Реала оформил Орельен Тчуамени, а у кельтов отличился Борха Иглесиас.

Реал Мадрид впервые за три тура сумел выиграть матч в чемпионате Испании – в предыдущих двух поединках королевский клуб проиграл Осасуне и Хетафе.

В таблице Ла Лиги Реал занимает второе место с 63 очками. У лидера – Барселоны – в активе 64 балла и одна игра в запасе. Сельта с 40 пунктами располагатеся на третьей позиции.

Топ-7 Ла Лиги 2025/26: Барселона (64), Реал (63), Атлетико (51), Вильярреал (51), Бетис (43), Сельта (40), Эспаньол (36).

Барселона свй поединок 27-го тура проведет 7 марта – каталонцы в Бильбао сыграют против Атлетика (22:00).

Ла Лига 2025/26. 27-й тур, 6 марта

Сельта – Реал Мадрид – 1:2

Голы: Иглесиас, 25 – Тчуамени, 11, Вальверде, 90+4