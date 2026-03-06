Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сельта – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Сельта
06.03.2026 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
06 марта 2026, 07:04 | Обновлено 06 марта 2026, 07:25
138
0

Сельта – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 марта поединок 27-го тура испанской Ла Лиги

06 марта 2026, 07:04 | Обновлено 06 марта 2026, 07:25
138
0
Сельта – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Реал Мадрид

В пятницу, 6 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Сельта» и «Реал» Мадрид.

Игра пройдет на стадионе «Балаидос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Сельта – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сельта – Реал Мадрид
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Флик может покинуть Барселону даже несмотря на лидерство в Ла Лиге
В Реале высказались о состоянии травмированного Килиана Мбаппе
Гарет Бэйл назвал лучшего тренера в своей карьере
Сельта чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин смотреть онлайн Сельта - Реал
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Серьезная конкуренция у Арды Турана. Клуб готовит смену главного тренера
Футбол | 06 марта 2026, 06:02 0
Серьезная конкуренция у Арды Турана. Клуб готовит смену главного тренера
Серьезная конкуренция у Арды Турана. Клуб готовит смену главного тренера

Турецкий специалист заинтересовал «Атлетико»

Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Футбол | 05 марта 2026, 08:36 13
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»

Известный специалист – о Бубке

ФОТО. Жена Зинченко впечатлила стильным луком на улицах Амстердама
Футбол | 06.03.2026, 00:12
ФОТО. Жена Зинченко впечатлила стильным луком на улицах Амстердама
ФОТО. Жена Зинченко впечатлила стильным луком на улицах Амстердама
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Бокс | 05.03.2026, 09:43
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Футбол | 05.03.2026, 07:52
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Он будет одним из лучших игроков Украинской Премьер-лиги»
МАРКЕВИЧ: «Он будет одним из лучших игроков Украинской Премьер-лиги»
04.03.2026, 09:19 1
Футбол
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
05.03.2026, 08:10 11
Другие виды
Гонка сестер Эберг, провал Джимы. Определена победительница индивидуалки КМ
Гонка сестер Эберг, провал Джимы. Определена победительница индивидуалки КМ
05.03.2026, 19:36 11
Биатлон
Фаворит падет. В Кубке на одного представителя УПЛ станет меньше
Фаворит падет. В Кубке на одного представителя УПЛ станет меньше
04.03.2026, 09:29 3
Футбол
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
Первая победа за месяц. Ястремская с разгрома стартовала на Индиан-Уэллс
05.03.2026, 08:13 15
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
ОФИЦИАЛЬНО. Хижняк узнал соперника в своем первом профи-бое
05.03.2026, 21:30 4
Бокс
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
04.03.2026, 20:03 3
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 117
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем