Сельта – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 марта поединок 27-го тура испанской Ла Лиги
В пятницу, 6 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Сельта» и «Реал» Мадрид.
Игра пройдет на стадионе «Балаидос».
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Сельта – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
