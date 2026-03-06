Сельта – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Поединок состоится 6 марта и начнется в 22:00 по Киеву
6 марта на Балаидос пройдет матч 27-го тура Примеры Испании, в котором Сельта встретится с Реал Мадрид.
Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
Сельта
Команда должна быть очень благодарна Хиральдесу. Сменив по ходу позапрошлого сезона провалившегося Бенитеса, он сумел не допустить вылета в Сегунду. Правда, этого добивались и многие его предшественники, но потом сдувались. Другое дело, что в 2024/2025 (фактически первом полноценном сезона) Клаудио уже завоевал с подопечными седьмое место. А с ним - и пропуск в Лигу Европы, где испанцы неплохо провели основной раунд и уже успели в плей-офф дважды обыграть ПАОК.
В Виго помнили, как аукнулся тут предыдущий подъем в еврокубки. Сейчас темпорада тоже начиналась без побед, пусть и с обилием ничьих. Но уже осенью начали набирать обороты, все чаще выигрывая. В том числе справились с обоими последними противниками, Мальоркой и Жироной, чего хватило, чтобы закрепиться с отрывом на шестой позиции.
Реал Мадрид
Клуб заложил основы нынешних проблем год назад, когда Флорентино Перес отреагировал на неудачи в спорах с Барселоной во всех турнирах не только приобретением нескольких новичков, но и тем, что ушли Анчелотти. Что же, нынешний сезон еще раз доказывает, как сложно на Сантьяго Бернабеу большинству наставников. Вроде бы Хаби Алонсо был практически своим, и как тренер он взял с Байером золотой дубль в Германии в 2024-м, ни разу так и не проиграв на внутренней арене - но продержался бывший полузащитник чуть более полугода, уйдя в отставку после проигранного каталонцам Суперкубка.
Арбелоа всеми воспринимается как временщик. Тем более что получается у него не все. Даже в Лиге чемпионов ухитрились с ним проиграть в крайнем туре Бенфике. В итоге пришлось снова пересечься с португальцами в феврале, а, пройдя их в плей-офф, напороться на Манчестер Сити. Кроме того, в кубке в первом же своем поединке Альваро уступил скромному Альбасете. А в Примере, дождавшись осечки Барселоны и выйдя в лидеры, сразу уступили Осасуне. Потом с Хетафе тоже провалились, наращивая отставание.
Статистика личных встреч
Конечно же, доминирует мадридский гранд. Но в трех крайних поединках была ничья в кубке (правда, там Реал в экстра-тайме довел до 5:2) и обмен победами в чемпионате.
Прогноз
Букмекерские конторы не верят, что гости допустят новую осечку. Согласимся и поверим, что Вальверде и компания выиграют в Виго (коэффициент - 1,86 за лінією БК betking).
22:00
