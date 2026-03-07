Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сельта – Реал – 1:2. Драматичная развязка на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Сельта
06.03.2026 22:00 – FT 1 : 2
Реал Мадрид
Испания
07 марта 2026, 01:03 | Обновлено 07 марта 2026, 02:07
Сельта – Реал – 1:2. Драматичная развязка на 90+4 мин. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 27-го тура чемпионата Испании

Сельта – Реал – 1:2. Драматичная развязка на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта в 22:00 состоялся стартовый матч 27-го тура Ла Лиги.

Сельта уступила мадридскому Реалу (1:2) на домашнем стадионе Балаидос в городе Виго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Андрей Лунин весь матч оставался в резерве, ворота гостей защищал Тибо Куртуа.

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. На гол Орельена Тчуамени для гостей (11 мин) у хозяев ответил Борха Иглесиас (25 мин).

Драматичная развязка наступила в компенсированное время. Победный гол для Реала на 90+4 минуте с помощью рикошета забил Федерико Вальверде (2:1).

Ла Лига. 27-й тур, 6 марта

Сельта – Реал Мадрид – 1:2

Голы: Иглесиас, 25 – Тчуамени, 11, Вальверде, 90+4

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Реал Мадрид).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Сельта), асcист Виллот Сведберг.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Орельен Тчуамени (Реал Мадрид), асcист Арда Гюлер.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
