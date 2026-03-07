Сельта – Реал – 1:2. Драматичная развязка на 90+4 мин. Видео голов и обзор

6 марта в 22:00 состоялся стартовый матч 27-го тура Ла Лиги.

Сельта уступила мадридскому Реалу (1:2) на домашнем стадионе Балаидос в городе Виго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Андрей Лунин весь матч оставался в резерве, ворота гостей защищал Тибо Куртуа.

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. На гол Орельена Тчуамени для гостей (11 мин) у хозяев ответил Борха Иглесиас (25 мин).

Драматичная развязка наступила в компенсированное время. Победный гол для Реала на 90+4 минуте с помощью рикошета забил Федерико Вальверде (2:1).

Ла Лига. 27-й тур, 6 марта

Сельта – Реал Мадрид – 1:2

Голы: Иглесиас, 25 – Тчуамени, 11, Вальверде, 90+4

Видео голов и обзор матча