ВИДЕО. Сельта и Реал обменялись забитыми голами в первом тайме

6 марта в 22:00 проходит стартовый матч 27-го тура Ла Лиги.

Сельта принимает Реал Мадрид на домашнем стадионе Балаидос в городе Виго.

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве, ворота гостей защищает Тибо Куртуа.

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме (1:1).

На гол Орельена Тчуамени (11 мин) для гостей у хозяев ответил Борха Иглесиас (25 мин).

