Испания06 марта 2026, 22:57 | Обновлено 06 марта 2026, 23:06
ВИДЕО. Сельта и Реал обменялись забитыми голами в первом тайме
На гол Орельена Тчуамени для гостей у хозяев ответил Борха Иглесиас
06 марта 2026, 22:57 | Обновлено 06 марта 2026, 23:06
6 марта в 22:00 проходит стартовый матч 27-го тура Ла Лиги.
Сельта принимает Реал Мадрид на домашнем стадионе Балаидос в городе Виго.
Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве, ворота гостей защищает Тибо Куртуа.
Команды обменялись забитыми голами в первом тайме (1:1).
На гол Орельена Тчуамени (11 мин) для гостей у хозяев ответил Борха Иглесиас (25 мин).
Сельта и Реал обменялись забитыми голами в первом тайме
