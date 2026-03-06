Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Сельта и Реал обменялись забитыми голами в первом тайме
Испания
06 марта 2026, 22:57 | Обновлено 06 марта 2026, 23:06
ВИДЕО. Сельта и Реал обменялись забитыми голами в первом тайме

На гол Орельена Тчуамени для гостей у хозяев ответил Борха Иглесиас

ВИДЕО. Сельта и Реал обменялись забитыми голами в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта в 22:00 проходит стартовый матч 27-го тура Ла Лиги.

Сельта принимает Реал Мадрид на домашнем стадионе Балаидос в городе Виго.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в резерве, ворота гостей защищает Тибо Куртуа.

Команды обменялись забитыми голами в первом тайме (1:1).

На гол Орельена Тчуамени (11 мин) для гостей у хозяев ответил Борха Иглесиас (25 мин).

Сельта и Реал обменялись забитыми голами в первом тайме

