Убедительный реванш. Ливерпуль переиграл Вулвз в 1/8 финала Кубка Англии

6 марта Ливерпуль вышел в четвертьфинал Кубка Англии сезона 2025/26.

Мерсисайдцы выиграли выездной матч 1/8 финала у Вулверхэмптона со счетом 3:1.

Все четыре мяча были забиты во второй тайме. В составе команды Арне Слота отличились Эндрю Робертсон, Мохамед Салах и Кертис Джонс, а у хозяев – Хван Хи Чхан.

Ливерпуль взял реванш у волков за поражение трехдневной давности – в 29-м туре АПЛ Вулвз одолели соперников 2:1.

Ливерпуль стал первым четвертьфиналистом Кубка. Остальные поединки 1/8 финала состоятся 7–9 числа.

Кубок Англии 2025/26. 1/8 финала, 6 марта

Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:3

Голы: Хван Хи Чхан, 90+2 – Робертсон, 51, Салах, 53, Джонс, 74