Убедительный реванш. Ливерпуль переиграл Вулвз в 1/8 финала Кубка Англии
Мерсисайдцы одолели волков со счетом 3:1 и пробились в четвертьфинал турнира
6 марта Ливерпуль вышел в четвертьфинал Кубка Англии сезона 2025/26.
Мерсисайдцы выиграли выездной матч 1/8 финала у Вулверхэмптона со счетом 3:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Все четыре мяча были забиты во второй тайме. В составе команды Арне Слота отличились Эндрю Робертсон, Мохамед Салах и Кертис Джонс, а у хозяев – Хван Хи Чхан.
Ливерпуль взял реванш у волков за поражение трехдневной давности – в 29-м туре АПЛ Вулвз одолели соперников 2:1.
Ливерпуль стал первым четвертьфиналистом Кубка. Остальные поединки 1/8 финала состоятся 7–9 числа.
Кубок Англии 2025/26. 1/8 финала, 6 марта
Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:3
Голы: Хван Хи Чхан, 90+2 – Робертсон, 51, Салах, 53, Джонс, 74
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер из рф хочет стать чемпионом мира
Анна Зубкова призналась, что испытывает проблемы с психикой