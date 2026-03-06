Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Убедительный реванш. Ливерпуль переиграл Вулвз в 1/8 финала Кубка Англии
Кубок Англии
Вулверхэмптон
06.03.2026 22:00 – FT 1 : 3
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
06 марта 2026, 23:54 | Обновлено 07 марта 2026, 00:11
151
1

Убедительный реванш. Ливерпуль переиграл Вулвз в 1/8 финала Кубка Англии

Мерсисайдцы одолели волков со счетом 3:1 и пробились в четвертьфинал турнира

06 марта 2026, 23:54 | Обновлено 07 марта 2026, 00:11
151
1 Comments
Убедительный реванш. Ливерпуль переиграл Вулвз в 1/8 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта Ливерпуль вышел в четвертьфинал Кубка Англии сезона 2025/26.

Мерсисайдцы выиграли выездной матч 1/8 финала у Вулверхэмптона со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Все четыре мяча были забиты во второй тайме. В составе команды Арне Слота отличились Эндрю Робертсон, Мохамед Салах и Кертис Джонс, а у хозяев – Хван Хи Чхан.

Ливерпуль взял реванш у волков за поражение трехдневной давности – в 29-м туре АПЛ Вулвз одолели соперников 2:1.

Ливерпуль стал первым четвертьфиналистом Кубка. Остальные поединки 1/8 финала состоятся 7–9 числа.

Кубок Англии 2025/26. 1/8 финала, 6 марта

Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:3

Голы: Хван Хи Чхан, 90+2 – Робертсон, 51, Салах, 53, Джонс, 74

По теме:
Вулверхэмптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вулверхэмптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Турнирная таблица АПЛ. Арсенал имеет комфортный перевес в чемпионской гонке
Хван Хи Чхан Мохамед Салах Кертис Джонс Эндрю Робертсон Ливерпуль Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Ливерпуль Кубок Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Бокс | 06 марта 2026, 06:32 2
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой
Усик получил угрозы от россиян. Бой с Верховеном может стать катастрофой

Боксер из рф хочет стать чемпионом мира

Обвиняет мужа. Жена игрока сборной Украины хотела умереть
Футбол | 06 марта 2026, 22:35 2
Обвиняет мужа. Жена игрока сборной Украины хотела умереть
Обвиняет мужа. Жена игрока сборной Украины хотела умереть

Анна Зубкова призналась, что испытывает проблемы с психикой

Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер должен играть так, как Полесье»
Футбол | 06.03.2026, 18:15
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер должен играть так, как Полесье»
Ефим КОНОПЛЯ: «Шахтер должен играть так, как Полесье»
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Бокс | 06.03.2026, 04:32
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Теннис | 06.03.2026, 01:22
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
Нехай зараз більше часу Вулвз приділять чемпіонату
Ответить
0
Популярные новости
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
05.03.2026, 07:01 24
Футбол
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 14
Футбол
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
Источник назвал форварда, которого вызовут в сборную Украины вместо Довбика
05.03.2026, 18:18 11
Футбол
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
06.03.2026, 09:19 2
Футбол
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 20
Футбол
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
06.03.2026, 15:02 135
Футбол
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
05.03.2026, 07:48 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем