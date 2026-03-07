Англия07 марта 2026, 09:27 |
Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:3. Месть за поражение в АПЛ. Видеообзор
«Красные» убедительно обыграли «волков»
07 марта 2026, 09:27
Ливерпуль убедительно одолел Вулверхэмптон (1:3) в 1/8 финала Кубка Англии, посмевшись на поражение в матче АПЛ.
Все четыре мяча были забиты во втором тайме. В составе команды Арне Слота отличились Эндрю Робертсон, Мохаммед Салах и Кертис Джонс, а у хозяев – Хван Хи Чхан.
Кубок Англии 2025/26. 1/8 финала, 6 марта
Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:3
Голы: Хван Хи Чхан, 90+2 – Робертсон, 51, Салах, 53, Джонс, 74
