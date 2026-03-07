Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:3. Месть за поражение в АПЛ. Видеообзор
Англия
07 марта 2026, 09:27
Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:3. Месть за поражение в АПЛ. Видеообзор

«Красные» убедительно обыграли «волков»

Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:3. Месть за поражение в АПЛ. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine.

Ливерпуль убедительно одолел Вулверхэмптон (1:3) в 1/8 финала Кубка Англии, посмевшись на поражение в матче АПЛ.

Все четыре мяча были забиты во втором тайме. В составе команды Арне Слота отличились Эндрю Робертсон, Мохаммед Салах и Кертис Джонс, а у хозяев – Хван Хи Чхан.

Кубок Англии 2025/26. 1/8 финала, 6 марта

Вулверхэмптон – Ливерпуль – 1:3

Голы: Хван Хи Чхан, 90+2 – Робертсон, 51, Салах, 53, Джонс, 74

