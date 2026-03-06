В пятницу, 6 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Вулверхэмптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция