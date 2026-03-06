06.03.2026 22:00 - : -
Кубок Англии06 марта 2026, 12:36 | Обновлено 06 марта 2026, 12:39
Вулверхэмптон – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 1/8 финала Кубка Англии начнется 6 марта в 22:00 по киевскому времени
В пятницу, 6 марта, состоится матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль».
Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Вулверхэмптон – Ливерпуль
