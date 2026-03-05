Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кубок Англии
Вулверхэмптон
06.03.2026 22:00 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
05 марта 2026, 13:38 | Обновлено 05 марта 2026, 15:02
44
0

Вулверхэмптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 6 марта в 22:00 по Киеву

05 марта 2026, 13:38 | Обновлено 05 марта 2026, 15:02
44
0
Вулверхэмптон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
ФК Ливерпуль

В пятницу, 6 марта, состоится поединок 1/8 финала Кубка Англии между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Вулверхэмптон

В последних матчах клуб значительно улучшил свои результаты, хотя сезон все равно проходит для него ужасно. После 30 туров Премьер-лиги на балансе «волков» всего 16 очков, из-за чего они и находятся на 20-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны очень велико – 12 зачетных пунктов.

По пути в 1/8 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» одолел «Шрусбери» и «Гримсби», оба клуба выступают во Второй лиге Англии (4-й дивизион).

Ливерпуль

Очень нестабильно складывается сезон для мерсисайдцев. За 29 матчей чемпионата Англии на балансе команды есть 48 очков, благодаря которым она находится на 6-й позиции общего зачета. Однако от топ-3 коллектив отделяет всего 3 балла. В Кубке Англии «красные» выбили «Барнсли» и «Брайтон», благодаря чему и квалифицировались в 1/8 финала.

В Лиге чемпионов мерсисайдцы пробились в 1/8 финала, где их ждет противостояние с «Галатасараем».

Личные встречи

Последний раз коллективы играли между собой всего 3 дня назад в 29-м туре Премьер-лиги. Тогда победу со счетом 2:1 завоевал именно «Вулверхэмптон». В 6-х встречах до этого побеждал «Ливерпуль».

Интересные факты

  • В последних 6-х матчах «Вулверхэмптон» проиграл только раз.
  • В последних 11-х выездных матчах «Ливерпуль» проиграл всего дважды.
  • «Вулверхэмптон» пропустил 52 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Результат кубковых игр всегда может быть непредсказуемым, а судя по последней очной встрече между клубами грядущий поединок должен быть интересен. Я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.71 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
6 марта 2026 -
22:00
Ливерпуль
Обе забьют 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тоттенхэм – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Металлист 1925 – Локомотив. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Фернандеш еще на шаг приблизился к рекордам МЮ и АПЛ по количеству ассистов
Вулверхэмптон Ливерпуль Вулверхэмптон - Ливерпуль прогнозы прогнозы на футбол Кубок Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Футбол | 05 марта 2026, 07:01 8
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал
Источник: Зидан поставил условие по Лунину для своего возвращения в Реал

Француз может в третий раз возглавить мадридский клуб

Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Другие виды | 05 марта 2026, 08:10 9
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»
Сергей БУБКА: «Я сделал свой выбор в отношении Украины»

Известный в прошлом спортсмен – об информации, что он сотрудничает с оккупантами

Сабо назвал самую главную проблему сборной Украины перед матчем со Швецией
Футбол | 05.03.2026, 09:15
Сабо назвал самую главную проблему сборной Украины перед матчем со Швецией
Сабо назвал самую главную проблему сборной Украины перед матчем со Швецией
Журналист: «Сборная Украины теряет игроков. Их переманивает другая страна»
Футбол | 05.03.2026, 04:05
Журналист: «Сборная Украины теряет игроков. Их переманивает другая страна»
Журналист: «Сборная Украины теряет игроков. Их переманивает другая страна»
ФОТО. Звезда футбола изменил своей жене с моделью OnlyFans
Футбол | 05.03.2026, 14:42
ФОТО. Звезда футбола изменил своей жене с моделью OnlyFans
ФОТО. Звезда футбола изменил своей жене с моделью OnlyFans
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
Мудрик пошел на отчаянный шаг. Челси не был в силах помочь
03.03.2026, 09:04 14
Футбол
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
Так и не пропустили, но вылетели. Буковина организовала сенсацию в Кубке
04.03.2026, 18:36 112
Футбол
Тони Беллью без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Тони Беллью без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
03.03.2026, 09:12 1
Бокс
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
04.03.2026, 16:57 1
Футбол
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
Динамо завершило трансфер. Костюк хочет видеть в команде еще одного игрока
04.03.2026, 20:03 3
Футбол
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
Украина разгромно проиграла сборной Англии в квалификации ЧМ
03.03.2026, 20:55 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем