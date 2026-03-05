В пятницу, 6 марта, состоится поединок 1/8 финала Кубка Англии между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Вулверхэмптон

В последних матчах клуб значительно улучшил свои результаты, хотя сезон все равно проходит для него ужасно. После 30 туров Премьер-лиги на балансе «волков» всего 16 очков, из-за чего они и находятся на 20-м месте турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны очень велико – 12 зачетных пунктов.

По пути в 1/8 финала Кубка Англии «Вулверхэмптон» одолел «Шрусбери» и «Гримсби», оба клуба выступают во Второй лиге Англии (4-й дивизион).

Ливерпуль

Очень нестабильно складывается сезон для мерсисайдцев. За 29 матчей чемпионата Англии на балансе команды есть 48 очков, благодаря которым она находится на 6-й позиции общего зачета. Однако от топ-3 коллектив отделяет всего 3 балла. В Кубке Англии «красные» выбили «Барнсли» и «Брайтон», благодаря чему и квалифицировались в 1/8 финала.

В Лиге чемпионов мерсисайдцы пробились в 1/8 финала, где их ждет противостояние с «Галатасараем».

Личные встречи

Последний раз коллективы играли между собой всего 3 дня назад в 29-м туре Премьер-лиги. Тогда победу со счетом 2:1 завоевал именно «Вулверхэмптон». В 6-х встречах до этого побеждал «Ливерпуль».

Интересные факты

В последних 6-х матчах «Вулверхэмптон» проиграл только раз.

В последних 11-х выездных матчах «Ливерпуль» проиграл всего дважды.

«Вулверхэмптон» пропустил 52 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – 3-й самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Результат кубковых игр всегда может быть непредсказуемым, а судя по последней очной встрече между клубами грядущий поединок должен быть интересен. Я поставлю на «обе забьют» (с коэффициентом 1.71 по линии БК betking).