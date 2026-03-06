Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Чемпионат Франции
ПСЖ
06.03.2026 21:45 – FT 1 : 3
Монако
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
06 марта 2026, 23:49 | Обновлено 07 марта 2026, 00:54
1302
8

Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1

Монегаски взяли реванш за поражение в плей-офф Лиги чемпионов

06 марта 2026, 23:49 | Обновлено 07 марта 2026, 00:54
1302
8 Comments
Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный (слева)

В матче 25-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле уступил Монако со счетом 1:3.

Поединок состоялся 6 марта на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Весь матч за парижскую команду провел украинский защитник Илья Забарный, однако оборона его команды не была на высоте в этот день.

Гости открыли счет на 27-й минуте, отличился Магнес Аклиуш после передачи Фоларина Балогуна. В начале второго тайма монегаски увеличили преимущество, когда на 55-й минуте Александр Головин из рф сделал счет 2:0.

На 71-й минуте Бредли Баркола сократил отставание после ассиста Ашрафа Хакими (1:2). Однако уже через две минуты Монако снова забил, Фоларин Балогун установил окончательный счет встречи (3:1).

Лидеры Лиги 1: ПСЖ (57 очков), Ланс (53), Лион (45), Марсель (43), Монако, Лилль, Ренн (по 40).

Интересно, что недавно ПСЖ выбил Монако из плей-офф Лиги чемпионов (3:2, 2:2), и теперь соперники взяли реванш.

Лига 1. 25-й тур, 6 марта 2026

ПСЖ – Монако – 1:3

Голы: Баркола, 71 – Аклиуш, 27, Головин, 55, Балогун, 73

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери (Рамос, 74), Витинья, Фернандес (Ли Кан Ин, 60), Дуэ (Маюлу, 60), Баркола, Кварацхелия (Дембеле, 60)

Монако: Кон, Керер, Закария, Фас, Вандерсон (Тезе, 15), Бамба (Головин, 54), Камара, Кайо Энрике (Мависса Элебе, 54), Кулибали, Аклиуш (Адингра, 81), Балогун (Бирет, 81)

Предупреждения: Хакими, 90+1 – Фас, 45+4, Балогун, 71, Камара, 76

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 25 18 3 4 54 - 22 21.03.26 22:05 Ницца - ПСЖ06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель 57
2 Ланс 24 17 2 5 45 - 21 08.03.26 16:00 Ланс - Мец27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс21.02.26 Ланс 2:3 Монако14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс07.02.26 Ланс 3:1 Ренн30.01.26 Ланс 1:0 Гавр 53
3 Лион 24 14 3 7 39 - 26 08.03.26 21:45 Лион - ФК Париж01.03.26 Марсель 3:2 Лион22.02.26 Страсбург 3:1 Лион15.02.26 Лион 2:0 Ницца07.02.26 Нант 0:1 Лион01.02.26 Лион 1:0 Лилль 45
4 Марсель 24 13 4 7 51 - 33 07.03.26 22:05 Тулуза - Марсель01.03.26 Марсель 3:2 Лион20.02.26 Брест 2:0 Марсель14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель31.01.26 ФК Париж 2:2 Марсель 43
5 Монако 25 12 4 9 43 - 37 14.03.26 22:05 Монако - Брест06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Монако 2:0 Анже21.02.26 Ланс 2:3 Монако13.02.26 Монако 3:1 Нант08.02.26 Ницца 0:0 Монако 40
6 Лилль 24 12 4 8 37 - 31 08.03.26 18:15 Лилль - Лорьян01.03.26 Лилль 1:0 Нант22.02.26 Анже 0:1 Лилль14.02.26 Лилль 1:1 Брест06.02.26 Мец 0:0 Лилль01.02.26 Лион 1:0 Лилль 40
7 Ренн 24 11 7 6 38 - 35 08.03.26 18:15 Ницца - Ренн28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза22.02.26 Осер 0:3 Ренн13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ07.02.26 Ланс 3:1 Ренн31.01.26 Монако 4:0 Ренн 40
8 Страсбург 24 10 5 9 40 - 31 07.03.26 20:00 Осер - Страсбург27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс22.02.26 Страсбург 3:1 Лион14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург01.02.26 Страсбург 1:2 ПСЖ 35
9 Брест 24 9 6 9 32 - 34 08.03.26 18:15 Брест - Гавр01.03.26 Мец 0:1 Брест20.02.26 Брест 2:0 Марсель14.02.26 Лилль 1:1 Брест07.02.26 Брест 2:0 Лорьян01.02.26 Ницца 2:2 Брест 33
10 Лорьян 24 8 9 7 34 - 38 08.03.26 18:15 Лилль - Лорьян01.03.26 Лорьян 2:2 Осер22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян15.02.26 Лорьян 2:0 Анже07.02.26 Брест 2:0 Лорьян31.01.26 Лорьян 2:1 Нант 33
11 Тулуза 24 8 7 9 33 - 28 07.03.26 22:05 Тулуза - Марсель28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза08.02.26 Анже 1:0 Тулуза01.02.26 Тулуза 0:0 Осер 31
12 Анже 24 8 5 11 22 - 30 07.03.26 18:00 Нант - Анже28.02.26 Монако 2:0 Анже22.02.26 Анже 0:1 Лилль15.02.26 Лорьян 2:0 Анже08.02.26 Анже 1:0 Тулуза01.02.26 Анже 1:0 Мец 29
13 Гавр 24 6 8 10 20 - 30 08.03.26 18:15 Брест - Гавр28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ22.02.26 Нант 2:0 Гавр15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург30.01.26 Ланс 1:0 Гавр 26
14 ФК Париж 24 6 8 10 28 - 40 08.03.26 21:45 Лион - ФК Париж01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж31.01.26 ФК Париж 2:2 Марсель 26
15 Ницца 24 6 6 12 30 - 44 08.03.26 18:15 Ницца - Ренн01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян15.02.26 Лион 2:0 Ницца08.02.26 Ницца 0:0 Монако01.02.26 Ницца 2:2 Брест 24
16 Осер 24 4 6 14 19 - 35 07.03.26 20:00 Осер - Страсбург01.03.26 Лорьян 2:2 Осер22.02.26 Осер 0:3 Ренн15.02.26 Мец 1:3 Осер08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж01.02.26 Тулуза 0:0 Осер 18
17 Нант 24 4 5 15 22 - 41 07.03.26 18:00 Нант - Анже01.03.26 Лилль 1:0 Нант22.02.26 Нант 2:0 Гавр13.02.26 Монако 3:1 Нант07.02.26 Нант 0:1 Лион31.01.26 Лорьян 2:1 Нант 17
18 Мец 24 3 4 17 22 - 53 08.03.26 16:00 Ланс - Мец01.03.26 Мец 0:1 Брест21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец15.02.26 Мец 1:3 Осер06.02.26 Мец 0:0 Лилль01.02.26 Анже 1:0 Мец 13
Полная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея: Илья Забарный

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Фоларин Балогун (Монако), асcист Магнес Аклиуш.
71’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ), асcист Ашраф Хакими.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Головин (Монако).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Магнес Аклиуш (Монако), асcист Фоларин Балогун.
По теме:
Наполи переиграл Торино и приблизился к Милану в борьбе за второе место
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
Рикошет: Реал избежал фиаско в матче против Сельты, вырвав победу на 90+4
Монако Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ видео голов и обзор Александр Головин Илья Забарный ПСЖ - Монако Магнес Аклиуш Брэдли Баркола Фоларин Балогун Ашраф Хакими
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(28)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Бокс | 06 марта 2026, 04:32 1
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»
Тайсон ФЬЮРИ: «Эти два парня – машины, словно боги, они договорились о бое»

Британец – о бое Уордли – Дюбуа

Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Теннис | 06 марта 2026, 01:22 0
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала тысячника в Индиан-Уэллс

Элина начнет выступления на соревнованиях WTA 1000 в США матчем против Лауры Зигемунд

Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Футбол | 06.03.2026, 17:03
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Йожеф Сабо спрогнозировал основу сборной Украины на поединок со Швецией
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Футбол | 06.03.2026, 15:02
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
Траоре приходит на выручку. Шахтер победил Александрию
МИЧЕЛ: «Он очень хотел играть за Жирону, но я отказался»
Футбол | 06.03.2026, 22:42
МИЧЕЛ: «Он очень хотел играть за Жирону, но я отказался»
МИЧЕЛ: «Он очень хотел играть за Жирону, но я отказался»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віталій Ткачук
Забарний тут ні до чого. Таке буває, хоч якась інтрига збережеться.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Harun Bakircioğlu
Прикол в том, что ошибок защиты почти не было. Все голы либо привозы полузащитников, либо рикошеты. Но тот, кто не смотрел матч, скажет, что защитники виноваты, 3 гола ж пропустили!
Ответить
+2
Viktor Shuper
той Заїр-Емері це взагалі непорозуміння якесь, чесне слово
Ответить
+1
Andromed
Цей Монако є неприємним суперником для ПСЖ в цьому сезоні 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Viktor Shuper
при такому рахунку сайти показують що все одно найкращі оцінки в ПСЖ у захисників та Вітіньї 
Ответить
0
AN448
Монако👏👏
Ответить
-2
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
Леннокс ЛЬЮИС: «Рад, что они договорились, это будет большой бой»
05.03.2026, 09:43
Бокс
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
Йожеф САБО: «За что он получил звание Героя Украины? Надо отобрать»
05.03.2026, 08:36 20
Футбол
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
Звезда зажглась. Меркушина выиграла золотую медаль на ЮЧМ-2026
06.03.2026, 12:58 11
Биатлон
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
Забарный после перехода в ПСЖ купил новую машину. Известна цена
05.03.2026, 07:22 14
Футбол
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
Определено будущее Колесника после избиения военного из ТЦК
05.03.2026, 07:52 9
Футбол
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
Известно, почему Усик и Ломаченко поддержали Бубку, а не Гераскевича
05.03.2026, 07:48 5
Бокс
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
Решение принято. Динамо предложило подписать своего таланта конкуренту
06.03.2026, 09:19 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем