Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1
Монегаски взяли реванш за поражение в плей-офф Лиги чемпионов
В матче 25-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле уступил Монако со счетом 1:3.
Поединок состоялся 6 марта на стадионе Парк де Пренс в Париже.
Весь матч за парижскую команду провел украинский защитник Илья Забарный, однако оборона его команды не была на высоте в этот день.
Гости открыли счет на 27-й минуте, отличился Магнес Аклиуш после передачи Фоларина Балогуна. В начале второго тайма монегаски увеличили преимущество, когда на 55-й минуте Александр Головин из рф сделал счет 2:0.
На 71-й минуте Бредли Баркола сократил отставание после ассиста Ашрафа Хакими (1:2). Однако уже через две минуты Монако снова забил, Фоларин Балогун установил окончательный счет встречи (3:1).
Лидеры Лиги 1: ПСЖ (57 очков), Ланс (53), Лион (45), Марсель (43), Монако, Лилль, Ренн (по 40).
Интересно, что недавно ПСЖ выбил Монако из плей-офф Лиги чемпионов (3:2, 2:2), и теперь соперники взяли реванш.
Лига 1. 25-й тур, 6 марта 2026
ПСЖ – Монако – 1:3
Голы: Баркола, 71 – Аклиуш, 27, Головин, 55, Балогун, 73
ПСЖ: Сафонов, Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери (Рамос, 74), Витинья, Фернандес (Ли Кан Ин, 60), Дуэ (Маюлу, 60), Баркола, Кварацхелия (Дембеле, 60)
Монако: Кон, Керер, Закария, Фас, Вандерсон (Тезе, 15), Бамба (Головин, 54), Камара, Кайо Энрике (Мависса Элебе, 54), Кулибали, Аклиуш (Адингра, 81), Балогун (Бирет, 81)
Предупреждения: Хакими, 90+1 – Фас, 45+4, Балогун, 71, Камара, 76
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|25
|18
|3
|4
|54 - 22
|21.03.26 22:05 Ницца - ПСЖ06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель
|57
|2
|Ланс
|24
|17
|2
|5
|45 - 21
|08.03.26 16:00 Ланс - Мец27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс21.02.26 Ланс 2:3 Монако14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс07.02.26 Ланс 3:1 Ренн30.01.26 Ланс 1:0 Гавр
|53
|3
|Лион
|24
|14
|3
|7
|39 - 26
|08.03.26 21:45 Лион - ФК Париж01.03.26 Марсель 3:2 Лион22.02.26 Страсбург 3:1 Лион15.02.26 Лион 2:0 Ницца07.02.26 Нант 0:1 Лион01.02.26 Лион 1:0 Лилль
|45
|4
|Марсель
|24
|13
|4
|7
|51 - 33
|07.03.26 22:05 Тулуза - Марсель01.03.26 Марсель 3:2 Лион20.02.26 Брест 2:0 Марсель14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель31.01.26 ФК Париж 2:2 Марсель
|43
|5
|Монако
|25
|12
|4
|9
|43 - 37
|14.03.26 22:05 Монако - Брест06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако28.02.26 Монако 2:0 Анже21.02.26 Ланс 2:3 Монако13.02.26 Монако 3:1 Нант08.02.26 Ницца 0:0 Монако
|40
|6
|Лилль
|24
|12
|4
|8
|37 - 31
|08.03.26 18:15 Лилль - Лорьян01.03.26 Лилль 1:0 Нант22.02.26 Анже 0:1 Лилль14.02.26 Лилль 1:1 Брест06.02.26 Мец 0:0 Лилль01.02.26 Лион 1:0 Лилль
|40
|7
|Ренн
|24
|11
|7
|6
|38 - 35
|08.03.26 18:15 Ницца - Ренн28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза22.02.26 Осер 0:3 Ренн13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ07.02.26 Ланс 3:1 Ренн31.01.26 Монако 4:0 Ренн
|40
|8
|Страсбург
|24
|10
|5
|9
|40 - 31
|07.03.26 20:00 Осер - Страсбург27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс22.02.26 Страсбург 3:1 Лион14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург01.02.26 Страсбург 1:2 ПСЖ
|35
|9
|Брест
|24
|9
|6
|9
|32 - 34
|08.03.26 18:15 Брест - Гавр01.03.26 Мец 0:1 Брест20.02.26 Брест 2:0 Марсель14.02.26 Лилль 1:1 Брест07.02.26 Брест 2:0 Лорьян01.02.26 Ницца 2:2 Брест
|33
|10
|Лорьян
|24
|8
|9
|7
|34 - 38
|08.03.26 18:15 Лилль - Лорьян01.03.26 Лорьян 2:2 Осер22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян15.02.26 Лорьян 2:0 Анже07.02.26 Брест 2:0 Лорьян31.01.26 Лорьян 2:1 Нант
|33
|11
|Тулуза
|24
|8
|7
|9
|33 - 28
|07.03.26 22:05 Тулуза - Марсель28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза08.02.26 Анже 1:0 Тулуза01.02.26 Тулуза 0:0 Осер
|31
|12
|Анже
|24
|8
|5
|11
|22 - 30
|07.03.26 18:00 Нант - Анже28.02.26 Монако 2:0 Анже22.02.26 Анже 0:1 Лилль15.02.26 Лорьян 2:0 Анже08.02.26 Анже 1:0 Тулуза01.02.26 Анже 1:0 Мец
|29
|13
|Гавр
|24
|6
|8
|10
|20 - 30
|08.03.26 18:15 Брест - Гавр28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ22.02.26 Нант 2:0 Гавр15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург30.01.26 Ланс 1:0 Гавр
|26
|14
|ФК Париж
|24
|6
|8
|10
|28 - 40
|08.03.26 21:45 Лион - ФК Париж01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж31.01.26 ФК Париж 2:2 Марсель
|26
|15
|Ницца
|24
|6
|6
|12
|30 - 44
|08.03.26 18:15 Ницца - Ренн01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян15.02.26 Лион 2:0 Ницца08.02.26 Ницца 0:0 Монако01.02.26 Ницца 2:2 Брест
|24
|16
|Осер
|24
|4
|6
|14
|19 - 35
|07.03.26 20:00 Осер - Страсбург01.03.26 Лорьян 2:2 Осер22.02.26 Осер 0:3 Ренн15.02.26 Мец 1:3 Осер08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж01.02.26 Тулуза 0:0 Осер
|18
|17
|Нант
|24
|4
|5
|15
|22 - 41
|07.03.26 18:00 Нант - Анже01.03.26 Лилль 1:0 Нант22.02.26 Нант 2:0 Гавр13.02.26 Монако 3:1 Нант07.02.26 Нант 0:1 Лион31.01.26 Лорьян 2:1 Нант
|17
|18
|Мец
|24
|3
|4
|17
|22 - 53
|08.03.26 16:00 Ланс - Мец01.03.26 Мец 0:1 Брест21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец15.02.26 Мец 1:3 Осер06.02.26 Мец 0:0 Лилль01.02.26 Анже 1:0 Мец
|13
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея: Илья Забарный
События матча
