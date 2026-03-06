Ошибки защиты. ПСЖ дома с Забарным уступил Монако в матче Лиги 1

В матче 25-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле уступил Монако со счетом 1:3.

Поединок состоялся 6 марта на стадионе Парк де Пренс в Париже.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Весь матч за парижскую команду провел украинский защитник Илья Забарный, однако оборона его команды не была на высоте в этот день.

Гости открыли счет на 27-й минуте, отличился Магнес Аклиуш после передачи Фоларина Балогуна. В начале второго тайма монегаски увеличили преимущество, когда на 55-й минуте Александр Головин из рф сделал счет 2:0.

На 71-й минуте Бредли Баркола сократил отставание после ассиста Ашрафа Хакими (1:2). Однако уже через две минуты Монако снова забил, Фоларин Балогун установил окончательный счет встречи (3:1).

Лидеры Лиги 1: ПСЖ (57 очков), Ланс (53), Лион (45), Марсель (43), Монако, Лилль, Ренн (по 40).

Интересно, что недавно ПСЖ выбил Монако из плей-офф Лиги чемпионов (3:2, 2:2), и теперь соперники взяли реванш.

Лига 1. 25-й тур, 6 марта 2026

ПСЖ – Монако – 1:3

Голы: Баркола, 71 – Аклиуш, 27, Головин, 55, Балогун, 73

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Забарный, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери (Рамос, 74), Витинья, Фернандес (Ли Кан Ин, 60), Дуэ (Маюлу, 60), Баркола, Кварацхелия (Дембеле, 60)

Монако: Кон, Керер, Закария, Фас, Вандерсон (Тезе, 15), Бамба (Головин, 54), Камара, Кайо Энрике (Мависса Элебе, 54), Кулибали, Аклиуш (Адингра, 81), Балогун (Бирет, 81)

Предупреждения: Хакими, 90+1 – Фас, 45+4, Балогун, 71, Камара, 76

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 ПСЖ 25 18 3 4 54 - 22 21.03.26 22:05 Ницца - ПСЖ 06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако 28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ 21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец 13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ 08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель 57 2 Ланс 24 17 2 5 45 - 21 08.03.26 16:00 Ланс - Мец 27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс 21.02.26 Ланс 2:3 Монако 14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс 07.02.26 Ланс 3:1 Ренн 30.01.26 Ланс 1:0 Гавр 53 3 Лион 24 14 3 7 39 - 26 08.03.26 21:45 Лион - ФК Париж 01.03.26 Марсель 3:2 Лион 22.02.26 Страсбург 3:1 Лион 15.02.26 Лион 2:0 Ницца 07.02.26 Нант 0:1 Лион 01.02.26 Лион 1:0 Лилль 45 4 Марсель 24 13 4 7 51 - 33 07.03.26 22:05 Тулуза - Марсель 01.03.26 Марсель 3:2 Лион 20.02.26 Брест 2:0 Марсель 14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург 08.02.26 ПСЖ 5:0 Марсель 31.01.26 ФК Париж 2:2 Марсель 43 5 Монако 25 12 4 9 43 - 37 14.03.26 22:05 Монако - Брест 06.03.26 ПСЖ 1:3 Монако 28.02.26 Монако 2:0 Анже 21.02.26 Ланс 2:3 Монако 13.02.26 Монако 3:1 Нант 08.02.26 Ницца 0:0 Монако 40 6 Лилль 24 12 4 8 37 - 31 08.03.26 18:15 Лилль - Лорьян 01.03.26 Лилль 1:0 Нант 22.02.26 Анже 0:1 Лилль 14.02.26 Лилль 1:1 Брест 06.02.26 Мец 0:0 Лилль 01.02.26 Лион 1:0 Лилль 40 7 Ренн 24 11 7 6 38 - 35 08.03.26 18:15 Ницца - Ренн 28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза 22.02.26 Осер 0:3 Ренн 13.02.26 Ренн 3:1 ПСЖ 07.02.26 Ланс 3:1 Ренн 31.01.26 Монако 4:0 Ренн 40 8 Страсбург 24 10 5 9 40 - 31 07.03.26 20:00 Осер - Страсбург 27.02.26 Страсбург 1:1 Ланс 22.02.26 Страсбург 3:1 Лион 14.02.26 Марсель 2:2 Страсбург 08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург 01.02.26 Страсбург 1:2 ПСЖ 35 9 Брест 24 9 6 9 32 - 34 08.03.26 18:15 Брест - Гавр 01.03.26 Мец 0:1 Брест 20.02.26 Брест 2:0 Марсель 14.02.26 Лилль 1:1 Брест 07.02.26 Брест 2:0 Лорьян 01.02.26 Ницца 2:2 Брест 33 10 Лорьян 24 8 9 7 34 - 38 08.03.26 18:15 Лилль - Лорьян 01.03.26 Лорьян 2:2 Осер 22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян 15.02.26 Лорьян 2:0 Анже 07.02.26 Брест 2:0 Лорьян 31.01.26 Лорьян 2:1 Нант 33 11 Тулуза 24 8 7 9 33 - 28 07.03.26 22:05 Тулуза - Марсель 28.02.26 Ренн 1:0 Тулуза 21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж 15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза 08.02.26 Анже 1:0 Тулуза 01.02.26 Тулуза 0:0 Осер 31 12 Анже 24 8 5 11 22 - 30 07.03.26 18:00 Нант - Анже 28.02.26 Монако 2:0 Анже 22.02.26 Анже 0:1 Лилль 15.02.26 Лорьян 2:0 Анже 08.02.26 Анже 1:0 Тулуза 01.02.26 Анже 1:0 Мец 29 13 Гавр 24 6 8 10 20 - 30 08.03.26 18:15 Брест - Гавр 28.02.26 Гавр 0:1 ПСЖ 22.02.26 Нант 2:0 Гавр 15.02.26 Гавр 2:1 Тулуза 08.02.26 Гавр 2:1 Страсбург 30.01.26 Ланс 1:0 Гавр 26 14 ФК Париж 24 6 8 10 28 - 40 08.03.26 21:45 Лион - ФК Париж 01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца 21.02.26 Тулуза 1:1 ФК Париж 14.02.26 ФК Париж 0:5 Ланс 08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж 31.01.26 ФК Париж 2:2 Марсель 26 15 Ницца 24 6 6 12 30 - 44 08.03.26 18:15 Ницца - Ренн 01.03.26 ФК Париж 1:0 Ницца 22.02.26 Ницца 3:3 Лорьян 15.02.26 Лион 2:0 Ницца 08.02.26 Ницца 0:0 Монако 01.02.26 Ницца 2:2 Брест 24 16 Осер 24 4 6 14 19 - 35 07.03.26 20:00 Осер - Страсбург 01.03.26 Лорьян 2:2 Осер 22.02.26 Осер 0:3 Ренн 15.02.26 Мец 1:3 Осер 08.02.26 Осер 0:0 ФК Париж 01.02.26 Тулуза 0:0 Осер 18 17 Нант 24 4 5 15 22 - 41 07.03.26 18:00 Нант - Анже 01.03.26 Лилль 1:0 Нант 22.02.26 Нант 2:0 Гавр 13.02.26 Монако 3:1 Нант 07.02.26 Нант 0:1 Лион 31.01.26 Лорьян 2:1 Нант 17 18 Мец 24 3 4 17 22 - 53 08.03.26 16:00 Ланс - Мец 01.03.26 Мец 0:1 Брест 21.02.26 ПСЖ 3:0 Мец 15.02.26 Мец 1:3 Осер 06.02.26 Мец 0:0 Лилль 01.02.26 Анже 1:0 Мец 13 Полная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея: Илья Забарный