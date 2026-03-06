Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
ПСЖ
06.03.2026 21:45 - : -
Монако
Франция
06 марта 2026, 15:15 | Обновлено 06 марта 2026, 15:23
ПСЖ – Монако. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 6 марта и начнется в 21:45 по Киеву

ПСЖ – Монако. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

6 марта на Парк де Пренс пройдет матч 25-го тура Лиги 1 Франции, в котором ПСЖ встретится с Монако. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда находится в достаточно непростой и непривычной даже для себя ситуации. Долгое время ее (и руководства) мотивацией была победа в Лиге чемпионов. Но Луис Энрике добился ее - летом, с разгромом 5:0 в финале Интера. Вообще в 2025-м году только из-за неудачи с Челси не получилось взять вообще все возможные трофеи. И сейчас есть шанс взять реванш у англичан за те 0:3 в финале клубного чемпионата мира - на следующей неделе с ними начинают раунд 1/8 Лиги чемпионов.

По сути, именно там и будут сосредоточены и все силы, и максимум внимания. На внутренней арене был взято Суперкубок с победой, по пенальти, над старым врагом, Марселем. Вскоре после этого, правда, проиграв соседнему Парижу, фаворит вылетел из кубка. Да, еще остается Лига 1, но к весне, похоже, Ланс, единственный серьезный конкурент, сдулся. Но, конечно, от Забарного с его новыми партнерами ждут только побед.

Монако

Клуб в позапрошлом сезоне только от парижан и отставал. А в 2024/2025 стал третьим - тоже достойный результат, что был обеспечен все тем же наставником, Ади Хюттером. И до сих пор не понятно, почему от австрийца решили избавиться, причем не в летнее межсезонье, а уже осенью?

В любом случае, ничего хорошего это не дало. Поконьоли не сумел остановить падения в середину таблицы своих новых подопечных. Хотя Фати с новыми партнерами и выиграли в Лиге 1 в трех турах кряду, все равно пока что это позволило только забраться на седьмую позицию в текущей таблице. При этом в начале февраля проиграли Страсбуру в кубке, а в конце, дав бой, уступили как раз нынешнему противнику в первом раунде плей-офф: 2:3 дома, 2:2 в столице

Статистика личных встреч

Не забываем, что упомянутого противостояния в 1/16 Лиги чемпионов, в ноябре, Монако дома обыграл обладателя титула.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.39 для ПСЖ и 8.10 для Монако. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы очень уж верят в легкую победу гранда. Стоит подумать о ставке на гостей с форой +2 гола (коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
6 марта 2026 -
21:45
Монако
Фора Монако (+2) 1.63
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
ПСЖ Монако ПСЖ - Монако Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Илья Забарный
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
