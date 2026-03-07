ПСЖ – Монако – 1:3. Реванш за вылет из ЛЧ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 25-го тура чемпионата Франции
В матче 25-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле уступил Монако со счетом 1:3.
Поединок состоялся 6 марта на стадионе Парк де Пренс в Париже.
Весь матч за парижскую команду провел украинский защитник Илья Забарный.
На 27-й минуте отличился Магнес Аклиуш после передачи Фоларина Балогуна. На 55-й минуте Александр Головин из рф сделал счет 2:0.
На 71-й минуте Бредли Баркола сократил отставание после ассиста Ашрафа Хакими (1:2). Однако вскоре Фоларин Балогун установил окончательный счет встречи (3:1).
Интересно, что недавно ПСЖ выбил Монако из плей-офф Лиги чемпионов (3:2, 2:2), и теперь соперники взяли реванш.
Лига 1. 25-й тур, 6 марта 2026
ПСЖ – Монако – 1:3
Голы: Баркола, 71 – Аклиуш, 27, Головин, 55, Балогун, 73
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Магнес Аклиуш, 27 мин
ГОЛ! 0:2. Александр Головин, 55 мин
ГОЛ! 1:2. Брэдли Баркола, 71 мин
ГОЛ! 1:3. Фоларин Балогун, 73 мин
События матча
