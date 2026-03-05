ПСЖ – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 25-го тура чемпионата Франции состоится 6 марта в 21:45 по киевскому времени
В пятницу, 6 марта, состоится матч 25-го тура чемпионата Франции, в котором встретятся ПСЖ и «Монако».
Команды сыграют на стадионе «Parc des Princes» в Париже. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
ПСЖ является лидером турнирной таблицы – команда Луиса Энрике набрала 11 баллов. «Монако» занимает седьмое место, имея в своем активе 37 пунктов.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на ОТТ-платформе MEGOGO.
