В пятницу, 6 марта, состоится матч 25-го тура чемпионата Франции, в котором встретятся ПСЖ и «Монако».

Команды сыграют на стадионе «Parc des Princes» в Париже. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

ПСЖ является лидером турнирной таблицы – команда Луиса Энрике набрала 11 баллов. «Монако» занимает седьмое место, имея в своем активе 37 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на ОТТ-платформе MEGOGO.

ПСЖ – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция