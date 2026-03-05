Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСЖ – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Франция
ПСЖ – Монако. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 25-го тура чемпионата Франции состоится 6 марта в 21:45 по киевскому времени

ФК ПСЖ

В пятницу, 6 марта, состоится матч 25-го тура чемпионата Франции, в котором встретятся ПСЖ и «Монако».

Команды сыграют на стадионе «Parc des Princes» в Париже. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

ПСЖ является лидером турнирной таблицы – команда Луиса Энрике набрала 11 баллов. «Монако» занимает седьмое место, имея в своем активе 37 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на ОТТ-платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

