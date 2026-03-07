Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Энрике отреагировал на поражение ПСЖ в матче, где играл Забарный
Чемпионат Франции
ПСЖ
06.03.2026 21:45 – FT 1 : 3
Монако
Кубок Франции
07 марта 2026, 14:22 |
287
1

Энрике отреагировал на поражение ПСЖ в матче, где играл Забарный

Наставник парижского клуба прокомментировал результат поединка 25-го тура против «Монако»

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал поражение парижской команды в матче 25-го тура чемпионата Франции против «Монако» (1:3), который состоялся 6 марта.

В этом противостоянии на поле вышел и защитник сборной Украины Илья Забарный, однако французская пресса не считает 23-летнего футболиста виноватым в трех пропущенных мячах.

– Как вы объясните это сокрушительное поражение?

– В нескольких моментах игры мы были очень неточны и допустили несколько нехарактерных ошибок. Когда ты делаешь это против команды, которая находится в отличной форме, ты за это платишь. Мы сделали сопернику подарок с самого начала игры и допустили много неточностей.

– Вы заметили на тренировках на этой неделе что-нибудь, что указывало бы на такой исход?

– Нет. Такова природа тренировок и соревнований. Я не хочу сейчас терять веру в эту команду. Мы показали, что нужно бороться до конца. Это не лучший результат, но мы любим сложные задачи.

– Трудности носят преимущественно психологический характер ?

– Совершенно очевидно. Сейчас проблема в моей голове. Я проиграл много матчей за свою карьеру; это странное чувство, не очень приятное. Нет одной единственной причины поражения.

Это многофакторная проблема. Уверенность в себе не купишь в Monoprix. Мы явно испытываем трудности, но должны надеяться, что сможем изменить ситуацию.

– Вы говорите, что не стоит терять уверенность в себе. Значит ли это, что вы не волнуетесь перед Лигой чемпионов ?

– Я сказал то, что сказал. Ничего больше.

– Как нам переломить ход игры против «Челси»?

– Сейчас самое время поговорить о «Монако». Пока нет окончательных выводов относительно Лиги чемпионов. Мы обсудим это накануне и в день матча.

– Объясняет ли недавнее отсутствие Усмана Дембеле возникшие трудности?

– Нет. Мне нечего сказать по этому поводу.

– Способна ли ваша команда переключиться на другой темп в Лиге чемпионов?

– Мы провели странный матч и должны признать свои ошибки, допущенные разными футболистами. Сейчас сложно что-либо изменить. Я много раз оказывался в подобных ситуациях за свою карьеру.

Нам самим нужно это исправить. Я хочу быть оптимистом и поддерживать своих игроков, чтобы мы смогли вернуться к своей лучшей форме.

– Как улучшить игру в обороне ?

– Первый гол был подарком судьбы, что необычно для профессионального футбола. Мы одна из лучших оборонительных команд в лиге и Лиге чемпионов. Пропускать голы – это не то, к чему привыкл ПСЖ.

Я пытаюсь уравновесить этот пессимистичный момент. Мы можем изменить ситуацию, и именно к этому будем стремиться в ближайшем будущем, – сообщил Энрике.

По теме:
Минус ПСЖ. В топ-5 лигах осталось 2 команды, которые не проигрывали дома
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Это полное разочарование. У этой команды сильный состав»
Известна оценка Забарного за сенсационный матч ПСЖ, где опозорился Сафонов
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Монако ПСЖ - Монако Луис Энрике Илья Забарный пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: Le Parisien
Забавный уже не первый матч включает мороз - типа я не ЦЗ и пусть виноват будет кто угодно. 
Отсюда все эти умничанья ,что виноваты полузащитники,но не он от местных экспертов 
