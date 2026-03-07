Во Франции оценили игру Забарного после сенсационного поражения ПСЖ
Парижский клуб уступил «Монако» в матче 25-го тура чемпионата, который состоялся 6 марта
В пятницу, 6 марта, состоялся матч 25-го тура чемпионата Франции, в котором встретились ПСЖ и «Монако». Подопечные Луиса Энрике потерпели сенсационное поражение со счетом 1:3.
Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру – 23-летний футболист сделал 38 касаний мяча, 33 точные передачи из 35 (94%), выиграл одну дуэль из двох, один раз сфолил и дважды потерял мяч.
Французская пресса оценила игру Забарного, отметив, что украинский защитник точно не имеет прямой вины во всех трех пропущенных мячах:
«В последние недели Илья стабильно прогрессирует, и вечером в игре против «Монако» он снова это доказал. Его нельзя винить в трех пропущенных голах, кроме того, он отличился несколькими замечательными передачами.
В защите Забарный проигрывал и выигрывал дуэли, но никогда не был первым, кого можно было винить. Второй тайм он провел гораздо слабее – боялся несколько раз продвигать мяч под давлением футболистов соперника», – подытожила пресса.
ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 57 баллов. В следующем матче подопечные Энрике сыграют против английского «Челси» в Лиге чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер предположил, что команда Сергея Реброва начнет матч с двумя опорниками
Михаил мог оказаться в «Порту»
не могу судить, матч не смотрел, видел только обзор.