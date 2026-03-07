Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Во Франции оценили игру Забарного после сенсационного поражения ПСЖ
Франция
07 марта 2026, 12:53
1

Во Франции оценили игру Забарного после сенсационного поражения ПСЖ

Парижский клуб уступил «Монако» в матче 25-го тура чемпионата, который состоялся 6 марта

Во Франции оценили игру Забарного после сенсационного поражения ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В пятницу, 6 марта, состоялся матч 25-го тура чемпионата Франции, в котором встретились ПСЖ и «Монако». Подопечные Луиса Энрике потерпели сенсационное поражение со счетом 1:3.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру – 23-летний футболист сделал 38 касаний мяча, 33 точные передачи из 35 (94%), выиграл одну дуэль из двох, один раз сфолил и дважды потерял мяч.

Французская пресса оценила игру Забарного, отметив, что украинский защитник точно не имеет прямой вины во всех трех пропущенных мячах:

«В последние недели Илья стабильно прогрессирует, и вечером в игре против «Монако» он снова это доказал. Его нельзя винить в трех пропущенных голах, кроме того, он отличился несколькими замечательными передачами.

В защите Забарный проигрывал и выигрывал дуэли, но никогда не был первым, кого можно было винить. Второй тайм он провел гораздо слабее – боялся несколько раз продвигать мяч под давлением футболистов соперника», – подытожила пресса.

ПСЖ продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 57 баллов. В следующем матче подопечные Энрике сыграют против английского «Челси» в Лиге чемпионов.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Монако ПСЖ - Монако Илья Забарный
Николай Тытюк
