Почему не играл Кейн? Бавария и без суперфорварда разобрала Боруссию М

Бавария одержала убедительную победу над Боруссией Менхенгладбах в матче 25-го тура Бундеслиги 2025/26.

6 марта подопечные Венсана Компани на Альянц Арене разгромили соперников со счетом 4:1.

Голами в составе Баварии отличились Луис Диас, Конрад Лаймер, Джамал Мусиала (пенальти) и Николас Джексон. Единственный мяч в составе гостей под конец встречи забил Ваэль Мохья.

Боруссия М с 55-й минуты играла в меньшинстве после удаления Рокко Райца (прямая красная карточка).

Этот поединок пропустит главный бомбардир Баварии – английский форвард Гарри Кейн. Кейн остался вне заявки на игру из-за повреждения икроножной мышцы.

Бавария с 66 очками продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии. У ближайшего преследователя – Боруссии Дортмунд – 52 балла. Борусси М с 25 пунктами располагается на 12-й позиции.

Бундеслига 2025/26. 25-й тур, 6 марта

Бавария – Боруссия М – 4:1

Голы: Диас, 33, Лаймер, 45+1, Мусиала, 57 (пен.), Джексон, 79 – Мохья, 89

Удаление: Райц, 55 (Боруссия М)