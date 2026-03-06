Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Почему не играл Кейн? Бавария и без суперфорварда разобрала Боруссию М
06 марта 2026, 23:26
Почему не играл Кейн? Бавария и без суперфорварда разобрала Боруссию М

Мюнхенцы разгромили команду из Менхенгладбаха со счетом 4:1 в 25-м туре Бундеслиги

Бавария одержала убедительную победу над Боруссией Менхенгладбах в матче 25-го тура Бундеслиги 2025/26.

6 марта подопечные Венсана Компани на Альянц Арене разгромили соперников со счетом 4:1.

Голами в составе Баварии отличились Луис Диас, Конрад Лаймер, Джамал Мусиала (пенальти) и Николас Джексон. Единственный мяч в составе гостей под конец встречи забил Ваэль Мохья.

Боруссия М с 55-й минуты играла в меньшинстве после удаления Рокко Райца (прямая красная карточка).

Этот поединок пропустит главный бомбардир Баварии – английский форвард Гарри Кейн. Кейн остался вне заявки на игру из-за повреждения икроножной мышцы.

Бавария с 66 очками продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата Германии. У ближайшего преследователя – Боруссии Дортмунд – 52 балла. Борусси М с 25 пунктами располагается на 12-й позиции.

Бундеслига 2025/26. 25-й тур, 6 марта

Бавария – Боруссия М – 4:1

Голы: Диас, 33, Лаймер, 45+1, Мусиала, 57 (пен.), Джексон, 79 – Мохья, 89

Удаление: Райц, 55 (Боруссия М)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Artem_Ponomar
Сподіваюсь що там нічого серйозного і він швидко повернеться 
pol-55
Боруссія і так не дуже.а ще недосвідчений суддя нізащо видалив гравця.так що Компані до напів резервного складу зміг випустити ще двох *пацанів* так що взнали що в Баварії є ще Крім GrrosКарля.ще дрібніший бразилець,а так прохідний матч.Всі відпочили ждемо вівторка в з Аталантою.
