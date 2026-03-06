Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бавария – Боруссия М. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Германии
Бавария
06.03.2026 21:30 - : -
Боруссия М
Германия
06 марта 2026, 11:48 | Обновлено 06 марта 2026, 11:49
Смотрите 6 марта в 21:30 поединок Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 6 марта, состоится матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Боруссия» М.

Игра пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».

