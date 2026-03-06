Бавария – Боруссия М. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 марта в 21:30 поединок Бундеслиги
В пятницу, 6 марта, состоится матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бавария» и «Боруссия» М.
Игра пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports +».
