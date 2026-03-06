6 марта на Альянц-Арене пройдет матч 25-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором Бавария встретится с Боруссией Менхенгладбах. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Бавария

Команда перед началом прошлого сезона довольно неожиданно получила новым тренером Компани, хотя ей предстояло выбираться из ямы в виде бестрофейного 2023/2024. В целом, тогда Венсан, конечно, справился - серебряную салатницу вернули очень уверенно. Но не впечатлил из-за неудач в других турнирах.

Но сейчас Кейн и компания очень близки к идеалу. И, скорее всего, весной будут поглощены Лигой чемпионов, где вскоре начинать плей-офф. Ведь на внутренней арене внимания требует разве что кубок, но полуфинал там с Байером еще не скоро. Ну, а в Бундеслиге, такое впечатление, интригу добили в прошлом туре, когда в Дортмунде в Дер Классикер обыграли единственного сколько-нибудь реального преследователя, Боруссию. В итоге отрыв от нее нарастили до одиннадцати очков.

Боруссия Менхенгладбах

Клуб, конечно, никогда не котировался так высоко, как его соперник из Германии, хотя не лишен и исторических успехов, и определенных амбиций, тем более что относительно недавно был неплох. Но не при Сеоане, с которым закончили только десятыми прошлый сезон и слабо, без побед, начали нынешний. Только тогда со швейцарцем все-таки расстались.

Обязанности тренера выполнять начал Полянски - и получалось у него настолько хорошо, что в итоге Ойген стал не и.о., а полноценным наставником... И сразу же снова у его подопечных перестало получаться. Зимой победы можно буквально пересчитать по пальцам. Но зато хотя бы в прошлом туре, после пары поражений и семи безвыигрышных матчей, оформили 1:0 с Унионом.

Статистика личных встреч

3:0 в октябре на выезде стали уже пятой кряду победой Киммиха и компании с этим противником.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что чемпион просто обязан снова выигрывать. Но, возможно, будут кадровые эксперименты перед Лигой чемпионов, так что стоит использовать тотал больше 3,5 голов (коэффициент - 1,62).