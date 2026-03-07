Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бавария – Боруссия М – 4:1. Впорались і без Кейна. Відео голів та огляд
Германия
Бавария – Боруссия М – 4:1. Впорались і без Кейна. Відео голів та огляд

Бавария убедительно разбила соперника в 25 туре национального чемпионата

Бавария – Боруссия М – 4:1. Впорались і без Кейна. Відео голів та огляд
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бавария продолжает победное шествие в чемпионате Германии. В 25 туре чемпионата Германии подопечные Венсана Компани убедительно обыграли Боруссию М (4:1).

Счет во встрече открыл Луис Диас, расстроив голкипера гостей на 33-й минуте игры, а Конрад Лаймер удвоил преимущество хозяев на 45+1-й минуте, установив окончательный счет первого тайма.

Во второй половине встречи Бавария даже не думала останавливаться. Джамал Мусиала забил с пенальти на 57 минуте игры, а Николас Джексон довел счет до разгромного на 79. Боруссия М смогла отквитать один гол усилиями Ваэля Мохья

Бундеслига 2025/26. 25-й тур, 6 марта

Бавария – Боруссия М – 4:1

Голы: Диас, 33, Лаймер, 45+1, Мусиала, 57 (пен.), Джексон, 79 – Мохья, 89

Удаление: Райц, 55 (Боруссия М)

Бавария Боруссия Менхенгладбах Бундеслига видео голов и обзор
